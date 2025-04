Zubeldía vai ser demitido? Entenda situação do treinador no São Paulo

O São Paulo deixou a vantagem escapar e saiu com um empate por 2 a 2 com o Alianza Lima na noite de quinta-feira (10). No final da partida, a torcida presente no estádio vaiou muito.

continua após a publicidade

Quanto à situação do técnico Luis Zubeldía, não há nenhuma ameaça ou indicativo de demissão neste momento. O treinador segue no cargo e comandando normalmente as atividades da equipe. O Lance! apurou que há uma cobrança interna entre os próprios jogadores, com o objetivo de melhorar o desempenho coletivo nos próximos jogos.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Por parte da cúpula são-paulina, também há uma expectativa clara por melhora no desempenho da equipe. Os próximos jogos e resultados podem servir como ponto de avaliação. Além disso, os desfalques seguem como fator que impacta diretamente o rendimento do time.

continua após a publicidade

Diante do Cruzeiro, neste fim de semana, o São Paulo terá baixas importantes, como Oscar, Lucas Moura e Luiz Gustavo.

Zubeldía, expulso contra o Atlético, também está suspenso e não estará à beira do campo. A partida acontece no domingo, no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ainda não venceu na competição.

➡️Ferreirinha responde provocação de Neto após gols no São Paulo

Zubeldía está pressionado pela torcida (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Números do São Paulo nos últimos dez jogos

O Sofascore levantou alguns dados do São Paulo nos últimos dez jogos. Nesta amostragem, o time somou duas vitórias, cinco empates e três derrotas, com um aproveitamento de 36,7%. Foram onze gols marcados e doze sofridos, além de 13 grandes chances criadas e 16 cedidas. A média de finalizações sofridas é de 14 por partida, com 59% de posse de bola. Defensivamente, a equipe passou três jogos sem ser vazada. O aproveitamento é de 36,7%.