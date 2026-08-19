Danielzinho exalta torcida do São Paulo após classificação na Sul-Americana
Volante destacou apoio dos mais de 42 mil torcedores no MorumBIS e falou sobre a retomada de espaço entre os titulares
O São Paulo venceu o Bolívar por 3 a 1, na noite desta terça-feira (18), no Morumbis, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o Tricolor fechou o confronto em 4 a 2 no placar agregado. Mais de 42 mil torcedores estiveram presentes no estádio e fizeram festa desde a recepção ao ônibus da equipe até o apito final. Após a partida, Danielzinho exaltou o apoio da torcida são-paulina.
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— A torcida tem feito a parte dela muito bem feita. É louvável tudo aquilo que eles fazem. É uma energia que mandam pra gente, uma positividade que mandam pra gente e com certeza impacta aqui dentro. Por isso que a gente sempre fala: a gente precisa, a gente depende da torcida. Para que a gente possa performar ali dentro, ter coragem, suspirar, ter energia, porque às vezes a gente está cansado, pensa alguma coisa e a torcida começa a cantar e você busca força de onde não tem. A energia que a torcida nos manda é muito positiva e muito verdadeira, então isso está fazendo total diferença para a gente — afirmou.
Danielzinho fala sobre retomada de espaço no São Paulo
Além de elogiar a torcida, Danielzinho aproveitou a passagem pela zona mista para falar sobre a retomada de espaço no time titular do São Paulo. O volante começou a temporada como uma das principais opções, mas perdeu espaço após a mudança no comando técnico.
Contra o Bolívar, o camisa 94 voltou a iniciar uma partida e formou o meio-campo ao lado de Newton e Marcos Antônio. Danielzinho teve participação importante na vitória e deu a assistência para Luciano marcar no primeiro tempo.
Danielzinho lembrou o momento em que chegou ao São Paulo e explicou que a troca de treinador alterou sua situação no elenco.
— Eu cheguei num momento difícil do São Paulo no começo da temporada, no Paulistão. Encontrei ali o meu espaço e naturalmente a gente fica com mais confiança, você vai performando, jogando bem, fica mais confiante. Aí depois passa o Paulistão, troca o treinador, enfim, cada um tem a sua maneira de trabalhar e eu não consegui performar o tanto que estava performando. É natural você perder espaço, jogadores vão estar na sua frente — disse.
Apesar da perda de espaço, Danielzinho afirmou que manteve o trabalho nos treinamentos e buscou recuperar a confiança para voltar a ter sequência no São Paulo.
— Mas eu continuei trabalhando com seriedade, com muito trabalho e aos poucos a gente vai conquistando e tentando conquistar nosso espaço de novo. Hoje, graças a Deus, eu consegui jogar, terminar o jogo bem, jogar o jogo inteiro. É fruto de muito trabalho, persistência no trabalho que nos leva a ter frutos e sequência de jogos — finalizou.
Boca Juniors será o adversário nas quartas da Sul-Americana
Com a classificação diante do Bolívar, o São Paulo avançou às quartas de final da Copa Sul-Americana. O próximo adversário do Tricolor será o Boca Juniors, da Argentina, com o segundo jogo da série marcado para o Morumbis.
Antes de voltar a pensar na competição continental, a equipe comandada por Dorival Júnior terá compromisso pelo Campeonato Brasileiro.
O São Paulo enfrenta a Chapecoense no próximo domingo (23), às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó. A partida será a oportunidade para o Tricolor buscar reação na competição nacional.
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