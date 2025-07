Biel, Medina e Thiago Mendes: entenda o que deu (ou não deu) com o São Paulo

Biel, Thiago Mendes, Gustavo Medina… Todos esses nomes ganharam destaque em outros clubes nos últimos dias, mas também estiveram recentemente no radar do São Paulo. O Lance! atualiza como ficaram as conversas e qual é a situação atual de cada um.

O Tricolor estabeleceu algumas metas no mercado de transferências. A prioridade é a chegada de um zagueiro, um lateral-direito e mais um jogador para o setor ofensivo. No entanto, o clube deve agir com cautela e responsabilidade, principalmente em relação ao aspecto financeiro.

Biel, do Sporting

Biel, atacante do Sporting, foi consultado pelo São Paulo durante o processo de avaliação de possíveis reforços para a atual janela de transferências. O Lance! apurou, embora o nome tenha sido citado internamente, não houve nenhuma proposta oficial pelo jogador.

A ideia da diretoria seria buscar um empréstimo, dentro de um planejamento financeiro cauteloso, o que não foi opção para o time português. Neste contexto, o Corinthians surgiu forte na história.

Nesta semana, a diretoria alvinegra havia acertado bases salarias com o atacante de 24 anos e esperava avançar nas tratativas com o Sporting. O clube europeu esperava receber 7 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões), próximo ao valor desembolsado para contratar Biel junto ao Bahia, em fevereiro deste ano.

O Corinthians usou as suas redes sociais para comunicar que encerrou as negociações com Biel, atacante do Sporting. O clube alvinegro informou que a equipe de Portugal não aceitou as condições oferecidas pelo Timão para a negociação.

Thiago Mendes, ex-jogador do Al‑Rayyan

Thiago Mendes é um nome que vira e mexe voltava em alta no São Paulo. O jogador vestiu a camisa tricolor no passado e chegou a ser sondado algumas vezes. Em fevereiro, o Al-Rayyan estava firme em não liberar o atleta antes do término do seu contrato. Como o L! confirmou, pensando em questões financeiras, e a proposta parou por lá. O vínculo terminou em junho e consultas novas não foram feitas.

Surgiu o Vasco. Em reunião entre o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, o CEO Carlos Amodeo e o estafe do atleta, as partes avançaram na definição de um acordo, agora com Thiago Mendes livre no mercado.

Gustavo Medina, da Ferroviária

O zagueiro Gustavo Medina, da Ferroviária, chegou a entrar em alta. O Lance! apurou que nenhuma proposta foi feita. A vinda do defensor ao São Paulo foi descartada rapidamente.