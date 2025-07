O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Corinthians. Os times se enfrentam neste sábado, dia 19 de julho, às 21h30 (de Brasília). A partida será no Morumbis e o Tricolor fez a última etapa da preparação no SuperCT.

Hernán Crespo sabe que não terá Lucas Moura à disposição. O jogador ainda enfrenta dores no joelho e passou por uma intervenção na parte da tarde para tratar sua lesão, no hospital Albert Einstein. A informação foi confirmada pelo São Paulo no boletim médico divulgado.

O jogo tem um peso muito importante. Sem vencer no Campeonato Brasileiro há cinco partidas, o Tricolor está na 16ª posição com 13 pontos. O time tem somente duas vitórias na competição. Nas próximas semanas, começa a pensar também em Copa do Brasil e Copa Libertadores.

São Paulo volta a encontrar o Corinthians no Morumbis (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Provável escalação do São Paulo

O São Paulo deve manter um sistema parecido com o visto contra o Red Bull Bragantino. Com André Silva se destacando, o jogador deve seguir em seu posto. Luciano pode ser a dupla mais uma vez. Na defesa, Crespo já demonstrou que prefere trabalhar com três zagueiros e não sinalizou que mudaria o sistema.

Luiz Gustavo, Calleri, Lucas Moura e Ryan Francisco são os desfalques. Um possível time do São Paulo é formado por Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz; Luciano e André Silva.

Será a primeira vez que o argentino comandará o time no Morumbi com público, já que, em sua passagem anterior, dirigiu a equipe em meio às restrições da pandemia.