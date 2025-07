São Paulo x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações

São Paulo x Corinthians se enfrentam neste sábado (19), às 21h (horário de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP). O confronto, válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere e SporTV. ➡️Clique para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

O clássico entre São Paulo e Corinthians promete ser decisivo para os dois lados. O Tricolor vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro, sem vencer há cinco partidas. Com apenas 13 pontos, ocupa a 16ª colocação e busca reação diante de sua torcida. Será a primeira vez que Hernán Crespo comandará o São Paulo no Morumbi com público, já que, em sua passagem anterior, dirigiu a equipe em meio às restrições da pandemia.

Ficha do jogo SAO COR 15ª Rodada Série A Data e Hora Sábado, 19 de abril de 2025, às 21h (de Brasília) Local Morumbis, em São Paulo (SP) Árbitro Anderson Daronco (RS) Assistentes Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS) Var Daniel Nobre Bins (RS) Onde assistir

Do outro lado, o Corinthians chega embalado após a vitória sobre o Ceará e ocupa a nona posição, com 19 pontos. O duelo também marca o reencontro de Dorival Júnior com o clube que dirigiu recentemente, adicionando ainda mais ingredientes à rivalidade histórica.

continua após a publicidade

Histórico do confronto

O clássico entre Corinthians e São Paulo carrega um histórico equilibrado. Ao todo, as equipes já se enfrentaram 317 vezes, com vantagem alvinegra: 113 vitórias contra 99 triunfos tricolores, além de 105 empates. Jogando em casa, o Corinthians soma 76 vitórias em 152 partidas, enquanto o São Paulo venceu 32 vezes no território rival. No Morumbi, o Tricolor leva a melhor, com 67 vitórias em 165 jogos, contra 37 triunfos corintianos e 61 empates.

Partida será no Morumbis (Foto: Iza Giannola / Lance!)

Confira as informações do jogo entre São Paulo x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CORINTHIANS

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 19 de abril de 2025, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere e Sportv

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

continua após a publicidade

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz; Luciano e André Silva. (Técnico: Crespo)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Maná, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez (Bidon), André Carrillo e Rodrigo Garro; Ángel Romero (Talles Magno), Memphis. (Técnico: Dorival)