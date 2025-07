São Paulo divulga relatório médico completo de Lucas Moura

O São Paulo divulgou um relatório médico completo da lesão sofrida por Lucas Moura. O relatório traz uma análise detalhada da lesão e detalhes da consulta médica com doutor Moisés Cohen, que está acompanhando todo o caso do veterano.

Lucas Moura sofreu uma lesão ligamentar parcial e estiramento da capsula na região posterior do joelho direito. A lesão aconteceu há pouco mais de quatro meses. Depois do primeiro trauma, Lucas passou por um trabalho de reabilitação embasado em diretrizes funcionais progressivas. De acordo com o relatório, foi vista uma evolução nos dois primeiros meses.

Inclusive, chegou a ser liberado e atuou contra o Alianza Lima, pela Libertadores, no dia 6 de maio. Neste jogo, Lucas Moura sofreu um novo trauma. O boletim médico destacou que o novo trauma causou um quadro inflamatório no local, além de um novo episódio de edema intra-articular, caracterizando uma reinjúria parcial. A partir daí, começou um protocolo de reabilitação.

A evolução foi avaliada como positiva.

Como está Lucas Moura no momento?

A lesão de Lucas Moura aconteceu antes da pausa para o Mundial de Clubes. Existia uma expectativa que o atleta retornasse aos gramados após este período, mas até o momento, isso não aconteceu. Desde então, o São Paulo disputou duas partidas: contra o Flamengo e contra o Bragantino. Nenhuma delas com a presença do jogador.

O boletim médico explicou a situação atual de Lucas. O jogador está em fase final de cicatrização. Isso foi evidenciado por exame de imagem, por meio de uma ressonância magnética recente. E ao que tudo indica, existem sinais que são compatíveis que tenham uma reorganização tecidual e reabsorção do edema. Ou seja, a recuperação de Lucas Moura está seguindo o que era esperado.

Entre os marcos previstos, o jogador atingiu boa parte deles.

Mas por que Lucas Moura ainda não voltou a jogar?

Lucas Moura ainda não voltou a jogar porque, mesmo com os protocolos, ele ainda segue com um incômodo na região posterior do joelho. Esses incômodos aparecem principalmente em gestos mais intensos, como arrancadas.

Por conta disso, Lucas Moura precisou passar por um procedimento médico intervencionista. Não é uma cirurgia, mas uma injeção retrocapsular analgésica e anti-inflamatória na área que ainda apresenta dor.

Ainda não é possível cravar um prazo de retorno para Lucas. O relatório médico do São Paulo informou que ele está seguindo o prazo proposto e respondendo bem, mas só volta quando estiver plenamente bem.