Jornalista aponta favorito para São Paulo x Corinthians: ‘É evidente’

O jornalista Flávio Prado apontou o favorito para o clássico entre São Paulo e Corinthians, marcado para este domingo (26), pelo Campeonato Paulista. Para o comunicador, o Alvinegro chega melhor para o confronto em comparação ao rival. A equipe do técnico Ramón Díaz vem de três vitórias seguidas em 2025.

continua após a publicidade

➡️ Os dilemas de Zubeldía para a escalação do ‘quarteto mágico’ do São Paulo

➡️ São Paulo x Corinthians: vidente aponta campeão da Copinha no Pacaembu

Ao analisar o confronto durante a programação da "Rádio Jovem Pan", Flávio Prado previu que as duas equipes devem entrar em campo com força máxima. Ele ainda destacou que uma vitória no clássico é importante para as duas equipes.

- Domingo é de se imaginar que as duas equipes vão jogar com força máxima. Perder um jogo desse começa a gerar um certo incômodo. A gente sabe que no Brasil, o amor e ódio do torcedor oscila de uma forma muito rápida. Espero que as duas equipes façam um jogo para valer, com os dois times se arriscando - iniciou o jornalista.

continua após a publicidade

- É evidente que o Corinthians chega como favorito. Mas é aquela coisa de clássico, 30 do segundo tempo, o jogo tá empatado, os caras vão pensar: 'não vamos arrumar problema para nossa vida'. O meu medo é esse. O empate é bom para as equipes, só é ruim para quem assiste. Tenho medo de ninguém querer se comprometer em busca da vitória - concluiu.

Flávio Prado atualmente é comentarista da Jovem Pan (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

São Paulo x Corinthians

As equipes se enfrentam pela primeira vez na temporada neste domingo (26), às 18h30, no Estádio Morumbi, pelo Campeonato Paulista. O Corinthians chega para o confronto com três vitórias seguidas no estadual de 2025. Por outr lado, o São Paulo teve um empate e uma vitória no torneio.