Organizada do São Paulo planeja conversa com comissão e diretoria nesta sexta

A maior torcida organizada do São Paulo, a Independente, pretende fazer uma reunião no SuperCT envolvendo a comissão técnica de Hernán Crespo e a diretoria do time. Um dos líderes da torcida publicou o aviso nas suas redes sociais. A reunião está prevista para acontecer nesta sexta-feira.

O Tricolor está em 16º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos. O time soma somente dois resultados positivos e enfrenta um jejum de cinco jogos sem vencer na competição. Henrique Gomes, conhecido como Baby, quem fez o anúncio.

De acordo com o comunicado, a Independente pretende conversar com os jogadores e Muricy Ramalho também. Neste ano, não é a primeira vez que a torcida planeja este tipo de reunião. No começo do Brasileirão, ainda com Zubeldía no comando, um encontro parecido aconteceu - também em tom de cobranças por melhores resultados.

Torcida do São Paulo apontou Luciano como salvação

No comunicado, Luciano foi apontado como possível salvação do São Paulo na temporada. No texto, foi citado os títulos do camisa 10 e feita uma comparação com Hernanes em 2017. Naquela temporada, o Profeta foi o nome principal que afastou o Tricolor de um momento super complicado. Números apontam que se não fosse por ele, o time teria caído para a segunda divisão pela primeira vez na história.

A reunião entre a torcida e os citados será às vésperas de um jogo bem importante. No sábado, dia 19 de julho, o São Paulo terá um clássico contra o Corinthians no Morumbis. A bola rola ás 21h (de Brasília).

Torcida do São Paulo planeja reunião nesta sexta-feira no SuperCT (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Veja o comunicado do líder da organizada do São Paulo

Luciano 5 anos de clube

3 títulos conquistado!

O que foi Hernanes em 2017

Tem que ser Luciano em 2025

Liderar o time em campo,

parar de receber cartões por reclamação – chamar a responsabilidade pra ele.

Vínhamos alertando que o nosso ano seria o mais difícil da história – e está sendo.

União e comprometimento.

Todo jogo é uma final e o São Paulo não pode vacilar.

Sexta-feira vamos até o CT.

Queremos conversar com Crespo, Muricy Ramalho e os jogadores – vamos caminhar todos juntos – só que antes, garantia de luta e entrega em todos os jogos.