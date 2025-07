Jornalista prevê partida ‘horrível’ entre São Paulo e Corinthians: ‘Duas inhacas’

São Paulo e Corinthians se enfrentam, neste sábado (19), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 14ª rodada do Brasileirão. Durante o programa "Jogo Aberto", da emissora Band, o jornalista João Paulo Cappellanes previu um jogo "horrível" entre as duas equipes paulista.

Ao analisar o confronto, o comunicador chamou atenção para o atual cenário dos clubes. Cappellanes não pegou leve para descrever as expectativas do confronto e usou palavras fortes para criticar as equipes de Hernan Crespo e Dorival Júnior. Ele ainda palpitou em um empate e apontou que o Corinthians precisa mais da vitória.

- Jogo horrível, duas inhacas em campo, vai ser 0 a 0. Apesar disso, o Corinthians tem maior necessidade da vitória. Se o São Paulo perder, tem um argumento pronto, o Crespo voltou agora, está conhecendo o elenco. É claro que é ruim, mas tem argumentos, o Lucas Moura também não voltou - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Se o Corinthians perder, o Dorival começa a balançar. Ele teve um mês, com a pausa para o Mundial de Clubes, e ainda não conseguiu ajeitar o time. O futebol da equipe corintiana é de sangrar os olhos - concluiu.

São Paulo x Corinthians

O clássico paulista acontece neste sábado (19), no Morumbis, pela 15ª rodada do Brasileirão. Neste momento, ambas as equipes ocupam a parte de baixo da tabela de classificação da competição. O Tricolor flerta com a zona de rebaixamento, estando na 16ª colocação, um ponto na frente do Vitória.

Um pouco mais à frente, o Corinthians se encontra na 9ª posição. O Timão voltou a vencer no campeonato na última rodada, quando superou o Ceará, fora de casa. Antes disso, a equipe de Dorival Júnior somava quatro partidas sem vencer, sendo três empates e uma derrota.

Em campo, o São Paulo tentará no sábado (19) confirmar o favoritismo contra o rival dentro de casa. Por outro lado, o Alvinegro busca superar o tabú de não vencer o Majestoso no Morumbi há 8 anos.