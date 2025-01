Como joia da base pode se beneficiar com saída de Wellington Rato do São Paulo

O São Paulo desembarcou na Flórida, nos Estados Unidos, para a iniciar a preparação para a temporada 2025, e o técnico Luis Zubeldía comandou na quinta-feira (9) o primeiro treino com o elenco são-paulino. Serão 11 dias em solo norte-americano e dois amistosos para avaliar os atletas antes dos compromissos oficiais pelo Paulistão. Entre os testes que serão promovidos pelo treinador, a disputa no ataque reserva um cenário interessante de briga pela titularidade e envolve joia da base tricolor.

Promovido ao time principal em 2024, William Gomes conquistou a confiança da torcida do Tricolor e se tornou um nome constantemente lembrado e pedido nas arquibancadas. Entretanto, o jovem ponta de 18 anos não ganhou a sequência esperada e vê a temporada 2025 como uma oportunidade de entrar para o onze ideal da equipe.

William Gomes marcou oito gols pelo São Paulo em 2024. Foto: Gilson Lobo/AGIF

Para além do destaque individual de William Gomes, que mostrou poder de decisão quando esteve campo, o atacante pode se beneficiar das saídas do São Paulo nesta janela de transferências. O Mercado da Bola do São Paulo tem registrado mais perdas do que contratações, já que o clube passa por um período de readequação da folha salarial e dos gastos para controlar sua dívida.

No ataque, o Tricolor perdeu Wellington Rato, contratado com o Vitória em definitivo na virada do ano. O ponta de 32 anos era um dos nomes queridos por Zubeldía no elenco e, mesmo perdendo espaço para Lucas Moura no lado direito do campo, seguia sendo utilizado pelo técnico. Na esquerda, o principal nome do elenco é Ferreira. Contratado junto ao Grêmio em janeiro do ano passado, o jogador atuou em 49 partidas, marcou oito gols e deu duas assistências.

O jovem jogador promovido ao profissional já mostrou que pode atuar pelos dois lados do campo, onde explora melhor suas características de jogo. Atuou em partidas decisivas, como no duelo contra o Botafogo pela Libertadores na ida e volta. No total, disputou 20 jogos, marcou quatro gols e distribuiu uma assistência. Após uma sequência de minutagem em setembro, passou dois meses sem atuar e voltou a entrar em campo na reta final do Brasileirão.

Em dezembro, quando voltou a disputar os jogos, foi colocado como referência no ataque, atuando por dentro, e não rendeu tanto quanto as partidas que jogou pelo lado. Na última partida do ano, diante do Botafogo, marcou o gol são-paulino na derrota por 2 x 1.

Técnico do São Paulo, Luis Zubeldía. (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Zubeldía falou abertamente sobre a perspectiva de dar mais oportunidades ao atacante nesta temporada. O técnico lembrou de outros nomes que trabalhou no futebol e deu oportunidades no começo de carreira.

– Sem dúvidas, ele vai ter mais espaço em 2025, se seguir trabalhando. Eu já falei com ele. Em geral, eu promovo jogadores jovens. Os dois laterais do Internacional começaram comigo muito novos. O Marchesin, do Grêmio, a mesma coisa. Eu gosto de dar espaço aos jovens, mas o São Paulo tem uma camisa muito pesada. Temos de ir com calma. Mas eu tenho certeza de que no ano que vem ele terá mais espaço – disse na época.

Com um caminho "mais curto" até o time titular, William Gomes ganha relevância neste começo de temporada ao ser barrado de defender a Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano e deve ser testado com mais intensidade pelo técnico argentino neste começo de ano.

Olho na base

A fila de destaques na ponta do São Paulo chega também na atual base de Cotia. Destaque do atual time sub-20 que está na disputa da Copinha 2025, Lucas Ferreira é considerado uma das maiores promessas do Tricolor e tem multa avaliada em R$ 440 milhões.

Lucas Ferreira, atacante e joia da base do São Paulo. (Foto: CBF/Divulgação)

O atacante atua pelos lados e destacou que o título da principal competição de base é uma porta de entrada para o elenco de Zubeldía. Na reta final de 2024, comentou sobre a oportunidade que teve ao ser relacionado para o último compromisso do Brasileirão, além de revelar bastidores de conversas com atletas mais experientes.

- O Rafinha [atacante que deixou o clube nesta janela] conversou comigo e com o Ryan e falou que é muito importante continuar trabalhando e, quando voltarmos para a base, passar um apoio moral aos nossos companheiros. Se a gente ganhar a Copinha, tenho certeza que muita gente pode subir [para o profissional]. - disse o atacante.

Na campanha do título da Copa do Brasil sub-20, foi um dos principais nomes nos jogos decisivos, como a semifinal contra o Bahia e na decisão contra o Palmeiras. Em jogo único disputado no MorumBis, liderou a virada em cima do rival ao lado do centroavante Ryan Francisco na vitória por 3 x 2.