Saiba quem é Enzo Díaz, lateral que chega no São Paulo com status de titular

O lateral argentino Enzo Díaz desembarcou na noite de quarta-feira (8) em São Paulo para finalizar as negociações, realizar exames médicos e ser anunciado pelo Tricolor do Morumbi. A chegada do lateral muda o cenário da posição, que terminou 2024 com uma grande lacuna após a saída de Welington e Jamal Lewis. O jogador de 29 anos chega do River Plate com status de titular e sua principal concorrência no elenco neste começo de ano é o jovem Patryck Lanza, de 21 anos.

Díaz atuou pelo clube de Buenos Aires nos últimos dois anos. Pela equipe, jogou 77 partidas, marcou um gol e distribuiu sete assistências. No elenco, tinha como principal concorrente Marcos Acuña, campeão mundial com a Argentina em 2022, mas era constantemente usado como titular na posição.

O lateral viveu sua melhor fase nas últimas duas temporadas e foi peça importante em três conquistas pelo time argentino. Foi campeão do Campeonato Argentino, da Supercopa da Argentina e do Troféu dos Campeões.

Enzo Díaz atuou pelo Talleres entre 2019 e 2022. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Seu clube de formação foi o modesto Agropecuario, da província dentro da cidade Buenos Aires. Lá, mesmo atuando em apenas 12 jogos, chamou a atenção do Talleres, clube da província de Córdoba, onde atuou por 127 jogos entre 2019 e 2022.

Na equipe, marcou sete gols e distribuiu onze assistências. O bom desempenho chamou a atenção do River, que investiu cerca de 2,3 milhões de euros na contratação, segundo o site Transfermakt, especializado no mercado de contratações.

Na despedida do River Plate, Díaz falou que atuar pelo clube argentino foi a realização de um sonho e se mostrou empolgado em atuar com a camisa do São Paulo.

– Foi um sonho de criança chegar aqui, mas hoje seguirei por outro caminho, por isso a sensação é agridoce. Estou chegando a um grande do Brasil com baterias recarregadas, assim quero dar meu 100% para cumprir os objetivos – destacou o atleta.