Vitória e São Paulo se enfrentam neste sábado (11), no Barradão, em Salvador, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão de TV Globo, Premiere (pay-per-view) e GE TV (Youtube).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Ficha do jogo VIT SAO BRASILEIRÃO 11ª RODADA Data e Hora sábado, 11 de abril, às 16h30 (de Brasília) Local Barradão, em Salvador (BA) Árbitro Onde assistir TV Globo, Premiere e GE TV

O vice-líder São Paulo tem uma situação confortável na tabela de classificação, com 20 pontos, e tenta diminuir a diferença para o líder Palmeiras nesta rodada. No entanto, não basta vencer o time baiano, precisa que o rival paulista tropece diante do Corinthians nesta rodada.

O Tricolor ainda não contará com Calleri, que precisou de pontos na cabeça na última partida do Brasileirão. Os exames não apontaram nenhum problema grave, mas o camisa 9 ainda segue como desfalque neste final de semana em Salvador.

continua após a publicidade

O zagueiro Alan Franco, por outro lado, pode voltar a ser reforço. O zagueiro vinha fora por dores musculares, mas voltou a treinar com o grupo e pode ser opção de Roger Machado. Além de Lucas Moura, que já vem sendo desfalque em razão de fraturas na costela, Pablo Maia, que passou por cirurgias no nariz e face também ficará de repouso.

Já o Vitória tem apenas 11 pontos e ocupa a 14ª posição na tabela do Brasileirão. Para este duelo, o técnico Jair Ventura não vai contar com Edenilson, que está suspenso, e outros 11 jogadores vetados pelo departamento médico do clube.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Vitória e São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X SÃO PAULO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 11ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 11 de abril, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: TV Globo, Premiere (pay-per-view) e GE TV (Youtube).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VITÓRIA: Lucas Arcanjo (Gabriel Vasconcelos); Nathan Mendes (Gean), Cacá, Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas, Martínez e Matheuzinho; Erick, Tarzia e Renato Kayzer (Renê). (Técnico: Jair Ventura)

SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Toloi, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Bobadilla, Danielzinho e Ferreirinha; Luciano e André Silva. (Técnico: Roger Machado)

+ Aposte no São Paulo (Empate Anula) com odd @1.57

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.