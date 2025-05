Com meta milionária, São Paulo deve se movimentar no mercado

O São Paulo começa a estudar o mercado pensando em negociar jogadores nesta janela de transferência. O clube tem uma meta de R$ 155 milhões a ser batida pensando em vendas. Segundo informação adiantada pelo 'UOL' e confirmada pelo Lance!, o Tricolor entende que terá que se desfazer de alguns jogadores do elenco atual pensando em caixa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Neste ano, o São Paulo negociou os jogadores Erick, Michel Araújo, Wellington Rato, Nestor e William Gomes. Entre as transações, o contrato de William com o Porto foi o de maior valor. No total, o clube arrecadou cerca de R$ 85 milhões, já se aproximando da meta estipulada para a temporada.

A diretoria deixou explícito que enxerga negociações como algo necessário para a temporada, tendo em vista também que as propostas devem ser, realmentem boas para o clube.

continua após a publicidade

➡️ Copo cheio ou vazio? Adversário do São Paulo sofre na defesa, mas compensa no ataque

São Paulo estuda possibilidades na janela (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

São Paulo vê Matheus Alves como potencial venda após interesse de clubes europeus

O Lance! apurou que a venda de Matheus Alves é uma das que estão sendo consideradas uma possibilidade concreta para o futuro. Representantes do atleta e membros da diretoria do São Paulo se reuniram recentemente para discutir o assunto.

Entre os interessados, estão clubes como CSKA, da Rússia, além de equipes da Alemanha, Espanha, Inglaterra e também da Arábia Saudita.

Embora ainda não exista uma proposta formal, a expectativa é de que o São Paulo aproveite o potencial financeiro de Matheus em uma futura negociação.