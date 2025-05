O São Paulo enfrenta o Mirassol neste sábado (24), no estádio Morumbis, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vivendo sua primeira temporada na Série A em toda a sua história, a equipe do interior paulista protagoniza uma curiosidade.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O Mirassol ocupa a 12ª colocação na tabela, com 11 pontos conquistados. A equipe tem o segundo melhor ataque da competição, com 14 gols marcados — atrás apenas do Flamengo, que soma 17. Mas engana-se quem pensa que o artilheiro do time está no setor ofensivo.

Reinaldo, lateral experiente com passagens por São Paulo e Grêmio, é o artilheiro da equipe, com quatro gols. No setor defensivo, também balançaram as redes o lateral Daniel Borges (duas vezes), o zagueiro Jemmes (uma vez) e o lateral Lucas Ramon (uma vez). Ou seja, mais da metade dos gols do Mirassol no Brasileirão foram marcados por defensores.

continua após a publicidade

São Paulo x Mirassol (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O paradoxo do Mirassol

Se os defensores conseguem aproveitar as chances no ataque, o setor de origem ainda passa por ajustes. O Mirassol sofreu gols em todas as partidas do Campeonato Brasileiro até aqui.

Ao todo, somando todas as competições, já são 16 jogos consecutivos levando gols. No ano, o Leão só conseguiu sair de campo sem ser vazado em duas ocasiões: nas vitórias sobre o Água Santa, por 6 a 0, e contra o Velo Clube, por 1 a 0, ambas pelo Paulistão.

continua após a publicidade

Números do Mirassol no Brasileirão:

Jogos: 9

Vitórias: 2

Empates: 5

Derrotas: 2

Gols marcados: 14

Gols sofridos: 12

Saldo de gols: 2

São Paulo no Campeonato Brasileiro

Já o Tricolor Paulista sofreu menos gols, mas também marcou pouco. Ao todo, são oito gols feitos e sete sofridos. A equipe soma duas vitórias, seis empates e uma derrota, ocupando a 11ª colocação, com 12 pontos.

A única derrota do São Paulo foi para o Palmeiras, na oitava rodada, por 1 a 0, na Arena Barueri. Na última rodada, o Tricolor venceu o Grêmio por 2 a 1.

Jogos: 9

Vitórias: 2

Empates: 6

Derrotas: 1

Gols marcados: 8

Gols sofridos: 7

Saldo de gols: 1