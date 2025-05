Copa do Brasil: veja quais os possíveis adversários do São Paulo nas oitavas

O São Paulo se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil após eliminar o Náutico nesta terça-feira, vencendo os dois jogos por 2 a 1.

Com o final das partidas da terceira fase, o Tricolor passa a ter uma noção de quem pode enfrentar na próxima etapa. Vale destacar que, na meta esportiva do time, a intenção é chegar até às quartas de final do campeonato.

Ao todo, são 16 times classificados. Os duelos serão decididos via sorteio, ainda sem uma data definida. Dos clubes que conquistaram vaga na próxima fase, 12 são da Série A: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Completam a lista duas equipes da Série B, Athletico-PR e CRB, e dois da Série C, Retrô e CSA.

Ao contrário das fases anteriores, o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil não é dividido por potes. Ou seja, não há qualquer restrição de confrontos entre os 16 classificados à próxima fase. Além dos duelos, são sorteados os mandos de campo. Mesmo sem data para o sorteio, existe uma noção da data das partidas.

Os jogos estão previstos para 30 de julho (jogos de ida) e 6 de agosto (jogos de volta), após a pausa para o Mundial de Clubes.

São Paulo se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil após eliminar o Náutico (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Veja os possíveis adversários do São Paulo