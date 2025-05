São Paulo ganha reforço para enfrentar o Mirassol

O São Paulo pode ter um retorno interessante entre os relacionados deste sábado (24), contra o Mirassol. Henrique Carmo, atacante revelado em Cotia, voltou a treinar com o restante da equipe.

O jogador estava afastado com um quadro de lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo há pouco mais de um mês. O diagnóstico foi feito no dia 23 de abril. Foram dez jogos afastados.

Revelado na base do São Paulo, Henrique começou a chamar atenção de Zubeldía como opção para o ataque nesta temporada. Com as complicações do departamento médico do clube, é possível que Henrique seja opção para o banco de reservas.

O São Paulo enfrenta o Mirassol neste sábado (24). O jogo será válido pela décima rodada do Brasileirão e acontecerá no Morumbis.

Henrique Carmo estreou pelo profissional do São Paulo contra o Vitória no Brasileirão. (Foto: Paulo Pinto / saopaulofc)

O Mirassol ocupa a 12ª colocação na tabela, com 11 pontos conquistados. A equipe tem o segundo melhor ataque da competição, com 14 gols marcados — atrás apenas do Flamengo, que soma 17. Mas engana-se quem pensa que o artilheiro do time está no setor ofensivo.

Quanto ao São Paulo, o time soma duas vitórias, seis empates e uma derrota, ocupando a 11ª colocação, com 12 pontos.

A única derrota do São Paulo foi para o Palmeiras, na oitava rodada, por 1 a 0, na Arena Barueri. Na última rodada, o Tricolor venceu o Grêmio por 2 a 1.