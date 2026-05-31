Contra o Remo, São Paulo busca paz antes da pausa para a Copa
Equipes se enfrentam em Belém
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O São Paulo fará seu último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo neste domingo, dia 31 de maio. Contra o Remo, as equipes se encaram pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, o São Paulo conseguiu se manter próximo do G4 durante boa parte desta primeira etapa da competição. No entanto, o jejum de vitórias enfrentado nas últimas semanas acabou perdendo posições. No mais, com 25 pontos, está próximo de equipes acima na tabela. Uma vitória pode ajudar o time a não ficar tão distante do G4 - foco na temporada quando se fala de Brasileirão.
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Diante do Remo, o São Paulo encara a partida como uma oportunidade importante para ir mais tranquilo para a pausa da Copa do Mundo. Isso porque o time só volta a entrar em campo no dia 22 de julho, justamente contra o Athletico Paranaense, chance de voltar também com mais confiança, que foi o grande assunto de Dorival e do restante do elenco nos últimos jogos.
Até a última semana, o Tricolor carregava um incômodo jejum de oito jogos sem vencer, a pior sequência desde 2021. A marca foi encerrada na vitória sobre o Boston River, pela Copa Sul-Americana, resultado que garantiu a classificação da equipe. Assim, chega com um ambiente ainda mais tranquilo.
O Remo ocupa a vice-lanterna, com apenas 15 pontos, cenário que aumenta ainda mais a responsabilidade do São Paulo em aproveitar este momento e ter uma recuperação no Brasileirão. A última vitória da equipe no Brasileiro aconteceu em abril, contra Mirassol.
São Paulo terá novidades contra o Remo
Para aliviar mais ainda, o São Paulo terá novidades contra o Remo. O time contará com os retornos de Marcos Antonio e Cauly, que já facilitam o meio-campo.
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✅ FICHA TÉCNICA
REMO X SÃO PAULO
BRASILEIRÃO - 18ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 31 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Mangueirão, Pará
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
🚩 Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)
🖥️ VAR: Philip Georg Bennett (RJ)
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