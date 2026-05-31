Escalação do São Paulo: Dorival define time para enfrentar o Remo antes de pausa da Copa
Tricolor encara a equipe às 20h30 (de Brasília)
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O São Paulo está escalado para enfrentar o Remo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam às 20h30 (de Brasília), no Mangueirão. É o último jogo antes da pausa para Copa do Mundo.
Contra o Remo, São Paulo busca paz antes da pausa para a Copa
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Entre as principais novidades, está o retorno de Marcos Antonio, recuperado de lesão, começando no banco. Com Rafael no gol, Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio e Enzo Diaz fecham a defesa. Pablo Maia, Danielzinho e Artur são as escolhas no meio-campo, enquanto Ferreirinha, André Silva e Calleri compõem o setor ofensivo.
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Escalação do São Paulo
O São Paulo chega escalado com Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio e Enzo Diaz; Pablo Maia, Danielzinho e Artur; Ferreirinha, André Silva e Calleri.
Como chegam Remo e São Paulo?
O Remo, que subiu para a Série A ano passado, vive um momento delicado na competição. A equipe está em penúltimo na tabela, com apenas 15 pontos, vindo de uma derrota contra o Athletico-PR. Com Léo Condé no comando, não terá Jajá, que cumpre suspensão após expulsão no último jogo.
Do lado tricolor, o São Paulo chega embalado após se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana e encerrar um jejum de oito jogos sem vitórias, busca um resultado positivo para ir para a pausa da Copa do Mundo tranquilo na tabela do Brasileirão. O time está em sétimo, com 25 pontos.
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