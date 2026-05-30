Olho no mercado e amistosos: os planos do São Paulo após a pausa da Copa do Mundo

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O São Paulo tem mais um compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo. Neste domingo (31), a equipe viaja ao Pará para enfrentar o Remo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da partida, o calendário nacional será interrompido por conta do mundial, e o Tricolor só volta a campo no dia 22 de julho, quando encara o Athletico no retorno da competição.

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Com mais de um mês sem jogos oficiais, o São Paulo já começa a desenhar o planejamento para o período de intertemporada. O Lance! apurou como o clube pretende organizar os trabalhos, possíveis amistosos e a preparação física do elenco durante a pausa.

São Paulo terá dias de folga e planeja amistosos

O São Paulo deve conceder alguns dias de descanso ao elenco durante a pausa para a Copa do Mundo. A quantidade exata ainda vem sendo debatida internamente pela comissão técnica. Depois deste período, a ideia é manter os jogadores em atividade com treinamentos e amistosos, evitando uma perda mais acentuada de ritmos físico e técnico.

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No fim do ano passado, o clube oficializou uma parceria com a Vitória Cup, torneio amistoso internacional que chegou a estampar sua marca no uniforme do time profissional. Como publicou o UOL e confirmou o Lance!, existia a possibilidade de o São Paulo disputar amistosos contra equipes estrangeiras durante esta paralisação do calendário.

No entanto, essas partidas internacionais não devem mais acontecer. Segundo apuração, alguns acordos estabelecidos anteriormente acabaram não sendo cumpridos, o que inviabilizou a realização dos confrontos previstos inicialmente.

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Apesar disso, o São Paulo não abandonou a ideia de promover jogos no período. A intenção da diretoria e da comissão técnica é organizar ao menos dois amistosos durante a pausa, ambos na capital paulista. Até o momento, porém, datas e possíveis adversários ainda não foram definidos.

Planejamento do elenco segue

O São Paulo também aproveitará a pausa para a Copa do Mundo para definir o planejamento do elenco, visando a sequência da temporada. Além da busca por uma posição mais confortável no Campeonato Brasileiro, o clube terá pela frente as oitavas de final da Copa Sul-Americana em agosto, ainda sem saber se enfrentará Bolívar ou Grêmio.

Neste período, a diretoria deve intensificar movimentos no mercado. A intenção do clube é buscar até dois zagueiros e um meia para reforçar o elenco. O pedido foi sinalizado por Dorival Júnior internamente e deve ganhar força nesta pausa.

(Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

São Paulo pode não ter o Morumbis em retorno

Por conta da sequência de shows programada para julho, o São Paulo deve realizar a troca do gramado do Morumbis durante a pausa para a Copa do Mundo. Com isso, as chances de a equipe mandar os jogos contra Athletico Paranaense e Santos, nos dias 22 e 29 de julho, podem ser distantes. Tudo depende da manutenção do gramado, principalmente olhando para o jogo contra o Furacão.

O Morumbis receberá quatro apresentações do cantor Harry Styles entre os dias 17 e 24 de julho, o que deve impactar diretamente o cronograma de manutenção e recuperação do gramado para o retorno do calendário nacional.