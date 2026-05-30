Com Marcos Antonio, São Paulo treina para enfrentar o Remo; veja provável escalação

O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Remo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe embarcou para Belém, palco da partida que acontece neste domingo (31). Marcos Antonio é a grande novidade.

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Recuperado de lesão no músculo reto femoral direito, Marcos Antonio volta a ser relacionado. O camisa 8 participou normalmente dos últimos treinos e está à disposição.

Antes das atividades no gramado nesta manhã, a comissão técnica reuniu o elenco para a exibição de um vídeo com orientações e ajustes voltados ao próximo compromisso da equipe.

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Na sequência, os jogadores foram a campo e iniciaram os trabalhos com exercícios de aquecimento focados em mobilidade e fundamentos técnicos, sob supervisão da preparação física. De olho na partida deste fim de semana, Dorival Júnior comandou atividades táticas com diferentes simulações de jogo e orientações de posicionamento para o elenco.

O treinamento também contou com trabalhos específicos de movimentação ofensiva e defensiva. Para encerrar, a comissão técnica promoveu exercícios de bola parada.

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Marcos Antonio embarcou com o elenco (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Provável escalação do São Paulo

Um provável time do São Paulo para enfrentar o Remo pode ser formado por Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio e Enzo Díaz; Danielzinho, Marcos Antonio e Artur; Tapia, Ferreira e Calleri.

Como chegam Remo e São Paulo?

O Remo, que subiu para a Série A ano passado, vive um momento delicado na competição. A equipe está em penúltimo na tabela, com apenas 15 pontos, vindo de uma derrota contra o Athletico-PR. Com Léo Condé no comando, não terá Jajá, que cumpre suspensão após expulsão no último jogo.

Do lado tricolor, o São Paulo chega embalado após se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana e encerrar um jejum de oito jogos sem vitórias, busca um resultado positivo para ir para a pausa da Copa do Mundo tranquilo na tabela do Brasileirão. O time está em sétimo, com 25 pontos.