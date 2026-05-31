A noite de festa do PSG na Puskás Arena teve um sabor ainda mais especial para o futebol brasileiro. Com o bicampeonato da Champions League garantido nos pênaltis contra o Arsenal, o zagueiro Lucas Beraldo cravou seu nome na história e quebrou um recorde expressivo que pertencia a Rodrygo, astro do Real Madrid.

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Lucas Beraldo marca de pênalti durante a final da Champions League entre PSG e Arsenal, na Puskás Arena, em Budapeste (Foto: Odd Andersen / AFP)

Com 22 anos, 6 meses e 6 dias, o ex-jogador do São Paulo tornou-se o brasileiro mais jovem da história a conquistar duas vezes a Champions League. Beraldo superou a marca do "Rayo", que havia alcançado o seu segundo título continental com o Real Madrid aos 23 anos, 4 meses e 23 dias.

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Embora não tenha sido um titular absoluto na temporada europeia, Beraldo provou ser uma peça fundamental e de extrema confiança para o técnico Luis Enrique devido à sua versatilidade.

O jovem defensor somou 25 jogos ao longo da campanha vitoriosa, atuando em duas funções distintas de forma cirúrgica: foram 16 partidas como zagueiro de origem e outras 7 atuando improvisado como volante, ajudando a dar sustentação ao meio-campo parisiense.

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PSG repete título da Champions e força vaga via ranking na Europa para o Supermundial

A épica conquista da Champions League sobre o Arsenal, neste sábado (30), na Puskás Arena, colocou o PSG no topo da Europa. Com o bicampeonato garantido, o clube francês assegurou sua classificação para a Copa Intercontinental da Fifa de 2026, em dezembro, e carimbou o passaporte para o Mundial de Clubes da Fifa de 2029.

Acontece que o clube parisiense já tinha o seu passaporte carimbado para o cobiçado Supermundial de 32 equipas. A classificação havia sido assegurada na temporada passada (2024/25), quando o PSG conquistou a sua primeira Champions League ao bater a Inter de Milão.

Pelo regulamento oficial da Fifa, cada campeão continental do ciclo de quatro anos garante o seu lugar direto no torneio. No entanto, quando uma equipa repete o título dentro do mesmo ciclo, como acabou de fazer o PSG de Luis Enrique, a vaga direta destinada ao campeão da temporada é automaticamente anulada e convertida numa vaga via ranking continental.

Enquanto o futebol europeu calcula quem vai herdar esse novo lugar, o Supermundial de 2029 vai definindo as suas principais atrações. O torneio já conta com o Flamengo, classificado pela conquista da Libertadores, e o Mamelodi Sundowns, que carimbou a sua vaga recentemente após vencer a Champions League da África (CAF) nesta temporada.

Além do Rubro-Negro, dos sul-africanos e do próprio PSG, potências como o Al Ahli (Arábia Saudita) e o Cruz Azul (México) também aguardam o desfecho das próximas temporadas para conhecer o restante dos 32 participantes que disputarão o maior torneio de clubes do planeta.

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