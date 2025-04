Cédric falou sobre a pressão da torcida do São Paulo em cima do time tendo em vista a fase que o Tricolor enfrenta. Com o empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, o time segue sem vencer no Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

A partida foi disputada no Morumbis. O elenco deixou o gramado sob vaias por parte da torcida. No sábado, dia anterior ao jogo, a torcida organizada do São Paulo fez uma reunião no CT da Barra Funda com a comissão técnica e com a diretoria para cobrar resultados melhores.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Foi uma reunião com a diretoria. Entendo esse tipo de conversa, essas reuniões. Temos que buscar uma resposta e essa resposta passa por uma vitória. Precisamos estar atrás de vencer e trabalhar. A torcida é muito importante. Na Libertadores, vivi uma experiência nova. Adorei, nós temos que dar uma resposta, mais do que qualquer pessoa - disse Cédric.

continua após a publicidade

O português destacou que já esteve em times que tinha muita pressão e compreende que isso é normal. De acordo com as suas palavras, o resultado de hoje foi fruto de um jogo difícil, mas é melhor "empatar do que perder".

- É melhor empatar do que perder. Não deixa de ser difícil, a gente queria muito essa resposta. Já joguei em clubes com muita pressão. São nossa torcida, querem nos ajudar, o grupo está tentando. Eu acho que está no início - completou.

continua após a publicidade

Como foi o jogo do São Paulo?

São Paulo e Cruzeiro empataram por 1 a 1 em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu neste domingo (13), no Morumbis.