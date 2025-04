São Paulo e Cruzeiro empatam no Morumbis pelo Brasileirão

São Paulo e Cruzeiro empataram por 1 a 1 em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu neste domingo (13) no Morumbis.

Os dois times chegaram pressionados. O Tricolor conseguiu a vantagem no segundo tempo, com Ferreirinha, mas viu a Raposa empatar com Kaio Jorge. O time de Zubeldía segue sem vencer no Brasileirão.

Como foi o jogo?

O jogo começou com domínio do Cruzeiro. Com apenas dois minutos, o time mineiro assustou com uma finalização de Lucas Silva, mas a defesa tricolor conseguiu bloquear.

A primeira chegada do São Paulo veio aos dez minutos, com Luciano. O atacante recebeu um passe de André Silva e finalizou no canto esquerdo, mas Cássio defendeu.

Mesmo com a tentativa, o Cruzeiro seguia com mais presença ofensiva até os 20 minutos. Pelo lado tricolor, Lucas Ferreira conseguiu encontrar espaços no meio-campo, mas parava na defesa mineira.

A primeira etapa foi se desenrolando sem grandes emoções para nenhum dos lados. As equipes foram para o intervalo com o placar zerado.

São Paulo e Cruzeiro se enfrentaram no Morumbis (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

O São Paulo voltou com algumas mudanças para o segundo tempo, que surtiram efeito rapidamente. Aos sete minutos, o Tricolor abriu o placar. Lucas Ferreira levou a bola até o lado direito, Cédric Soares aproveitou uma falha de Fagner e um vacilo da defesa do Cruzeiro, e cruzou para Ferreirinha, que finalizou de cabeça.

O Cruzeiro aumentou o volume de jogo após o gol de Ferreirinha. Aos 17 minutos do segundo tempo, Matheus Pereira cobrou escanteio, Kaiki desviou para a frente e deixou a bola com Kaio Jorge, que finalizou por baixo do goleiro Rafael e empatou o jogo.

O São Paulo não soube reagir após tomar o empate. Mesmo com algumas ações dos garotos de Cotia, como Matheus Alves e Henrique, boa parte das ações travavam no meio-campo. O jogo terminou empatado por 1 a 1.

O que vem por aí?

O São Paulo volta a campo na quarta-feira (16), contra o Botafogo, em jogo que acontece no Nilton Santos. O Cruzeiro joga na quinta-feira, dia 17, contra o Bahia, em casa.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 1 CRUZEIRO

TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: 13 de abril de 2025, 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, em São Paulo

🥅 Gol: Ferreira (1-0), Kaio Jorge (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Alisson, André Silva, Marcos Antônio, Matheus Alves (SPFC), Kaiki, Lucas Romero, Fabrício Bruno (CRU)

🟥 Cartão vermelho:

ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Maxi Cuberas)

Rafael; Cédric, Ruan Tressoldi, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell); Alisson (Bobadilla), Marcos Antônio, Ferreirinha (Ryan Francisco) e Lucas Ferreira; Luciano (Matheus Alves) e André Silva.



CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Wallace), Christian (Dudu) e Matheus Pereira (Eduardo); Wanderson (Marquinhos) e Kaio Jorge (Lautaro).