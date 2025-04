Ferreirinha comenta vaias da torcida e substituições no São Paulo

Autor do gol do São Paulo no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, Ferreirinha demonstrou frustração com o resultado no Morumbis, que mantém o clube na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro.

Nas últimas duas partidas, pelo Brasileirão e pela Copa Libertadores, o Tricolor Paulista saiu na frente, mas acabou cedendo o empate nos minutos finais.

- Fica com um gosto de derrota porque saímos na frente e nas duas vezes levamos o empate. Viemos de alguns empates. Agora é trabalhar e pensar no Botafogo. Fico feliz pelo meu momento, mas triste pelo momento coletivo da equipe - disse.

Apesar de ser presença constante entre os titulares do São Paulo neste início de temporada, Ferreirinha vem sendo substituído com frequência pelo técnico Zubeldía no segundo tempo — mesmo após ter marcado três gols nos dois duelos recentes.

- As duas últimas partidas foi por conta minha, estava exaustivo, muito cansado. O professor não tem culpa, é culpa minha mesmo. Agora é descansar e voltar bem para os próximos jogos - completou o atacante.

O São Paulo chega a três pontos com o empate deste domingo e ocupa a décima quinta posição do Campeonato Brasileiro, com um de vantagem para o Mirassol, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

São Paulo e Cruzeiro empataram em 1 a 1 neste domingo, no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Próximo jogo do São Paulo

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (16), quando visita o Botafogo, pela quarta rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Na sequência, a equipe comandada por Zubeldía tem o clássico com o Santos, no Morumbis.