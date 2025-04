O São Paulo empatou com o Cruzeiro pelo placar de 1 a 1 jogando no Morumbis, neste domingo (13), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de mais um jogo saindo na frente e levando o empate, os torcedores do Tricolor Paulista perderam a paciência com o técnico Zubeldia.

continua após a publicidade

Depois de um primeiro tempo morno, o gol do São Paulo foi marcado por Ferreirinha, que vive grande fase, no começo da segunda etapa. Porém, ainda na etapa final, Kaio Jorge empatou para o Cruzeiro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além de vaias no apito final, os torcedores do Tricolor Paulista lotaram as redes sociais de comentários criticando o técnico argentino Luis Zubeldia. O time tem apenas uma vitória em seis jogos. Além disso, o Tricolor só marcou um gol em três rodadas de Campeonato Brasileiro. Veja as reações dos torcedores abaixo.

continua após a publicidade

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja reação dos torcedores do São Paulo com Zubeldia após empate contra o Cruzeiro

Lance polêmico na partida

A partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis, começou às 17h30 e teve um lance polêmico de arbitragem.

➡️Web provoca Neto após gol de Ferreirinha pelo São Paulo: ‘Vai usar tanga’

No final do primeiro tempo, aos 44 minutos, uma bola cruzada na área bateu na mão do português Cedric Soares, do São Paulo. Os jogadores do Cruzeiro se revoltaram com a arbitragem e reclamaram acintosamente.

O lateral do Tricolor Paulista estava com o braço perto do corpo, e por isso o árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima não marcou a penalidade. O VAR também não recomendou revisão e o jogo seguiu normalmente.