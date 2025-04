Auxiliar de Zubeldía aponta problemas do São Paulo e vê evolução tática após empate

Responsável por comandar o São Paulo na ausência de Zubeldía, o auxiliar Maxi Cuberas apontou os desfalques como o principal motivo para o rendimento abaixo do esperado da equipe na temporada. O Tricolor empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro neste domingo (13), pelo Campeonato Brasileiro.

Cuberas reconheceu que as ausências não devem ser usadas como desculpa, especialmente em um clube com a "mística e história do São Paulo". No entanto, admitiu que a falta de jogadores importantes é uma realidade que impacta o desempenho da equipe. O auxiliar técnico destacou que a comissão está trabalhando nos bastidores para encontrar soluções e melhorar o rendimento do time dentro de campo.

- Nós estamos conscientes do clube em que estamos, com muita história, com mística, um clube muito grande, e sabemos que é jogo após jogo que temos, obviamente, que vencer, conquistar os três pontos. Entendemos que muitas dificuldades foram surgindo. Vocês sabem que temos seis desfalques, que posso enumerar, desfalques importantes, que não são desculpas, mas é uma realidade - detalhou o auxilar técnico.

Apesar do resultado frustrante após o São Paulo sair na frente no Morumbi, Cuberas acredita que o time tem evoluído nas últimas semanas. Para o auxiliar, a equipe fez uma partida equilibrada contra o Cruzeiro e dominou o rival durante grande parte do confronto, destacando sinais positivos no desempenho do elenco.

- E a equipe, acredito, ainda está sendo competitiva. Está buscando somar três pontos, e, bom, por alguns detalhes, infelizmente, como o de hoje — que acho que foi uma partida bastante equilibrada —, não conseguimos uma boa combinação para marcar o gol e, depois, em uma jogada de bola parada, infelizmente, sofremos o empate. Mas acho que os meninos fizeram uma partida digna, em que competimos bem contra um time que fez um investimento importante - completou.

Maxi Cuberas, auxiliar técnico do São Paulo (Foto: Izabella Giannola/Lance!)

São Paulo enfrenta problemas com lesões

Em fase final de recuperação, Lucas e Pablo Maia realizaram atividades no CT da Barra Funda durante a semana e devem estar à disposição da comissão técnica de Zubeldía nos próximos jogos. O capitão trata um trauma no joelho, enquanto o meia se recupera de uma cirurgia no tornozelo.

Oscar e Arboleda, por outro lado, continuam sem ir ao gramado e devem demorar mais para retornar aos campos.