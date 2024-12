Torcedores do São Paulo se emocionam com saída de Rafinha: ‘Ídolo’

Após uma indefinição sobre a continuidade de Rafinha no São Paulo para 2025, a situação do lateral chegou a um desfecho. O clube e o jogador não chegaram a um acordo de renovação e o atleta deixará o Tricolor nesta virada de ano. Após a informação veiculada pelo jornalista André Hernan, torcedores do clube paulista se declararam ao lateral-direito.

Confira a reação da web:

O jogador havia planejado continuar no clube até o final do Campeonato Paulista de 2025, mas mudou de planos após férias na Alemanha, onde aproveitou para visitar os ex-companheiros nas instalações do Bayern de Munique, clube que defendeu entre 2011 e 2018. O cenário de permanência do lateral direito para 2025 chegou a ser apresentado, mas não evoluiu e esfriou.

O contrato entre as duas partes termina em 31 de dezembro e, aos 39 anos, Rafinha ainda não definiu se irá se aposentar dos gramados ou se buscará vínculo com um novo clube.

Passagem de Rafinha pelo São Paulo

Durante sua passagem pelo São Paulo, Rafinha participou de 116 jogos, marcou um gol e contribuiu para a conquista da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024. A decisão de não renovar o contrato veio após uma temporada marcada por lesões.

