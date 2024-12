São Paulo e Rafinha não chegam a acordo e lateral não fica no clube

Após uma indefinição sobre a continuidade de Rafinha no São Paulo para 2025, a situação do lateral chegou a um desfecho. O clube e o jogador não chegaram a um acordo de renovação e o atleta deixará o Tricolor nesta virada de ano. O contrato entre as duas partes termina em 31 de dezembro. A informação foi veiculada inicialmente pelo jornalista André Hernan.

Neste momento, Rafinha está de férias na Alemanha e aproveitou para visitar os ex-companheiros nas instalações do Bayern de Munique, clube que defendeu entre 2011 e 2018. O cenário de permanência do lateral direito para 2025 chegou a ser apresentado, mas não evoluiu e esfriou.

Rafinha conquistou a Copa do Brasil pelo São Paulo em 2023. (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Aos 39 anos, Rafinha ainda não definiu se irá se aposentar dos gramados ou se buscará vínculo com um novo clube.

Pelo São Paulo, o lateral disputou 117 partidas, marcou um gol e deu cinco assistências. Fez parte do elenco histórico que conquistou a Copa do Brasil 2023 e completou a galeria de títulos do Tricolor no futebol nacional. Neste ano, também conquistou a Supercopa do Brasil contra o rival Palmeiras.

Ainda no futebol brasileiro, defendeu o Flamengo, Grêmio e o Coritiba, equipe que o revelou em 2004 antes de ir para Europa. Além do Bayern, atuou pelo Shalke 04, também da Alemanha, e passou uma temporada no Olympiakos, da Grécia.