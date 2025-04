Torcida organizada do São Paulo se manifesta sobre momento de Luciano

A Dragões da Real, uma das torcidas organizadas do São Paulo, se posicionou sobre a fase vivida por Luciano no clube. De acordo com o presidente André Azevedo, a torcida tricolor "nunca foi ingrata e nunca será" no que diz respeito ao camisa 10.

No comunicado emitido nas redes sociais, foram citados jogadores como Alan Franco e Ferreirinha, que também passaram por momentos de críticas no Tricolor e hoje são vistos como peças-chaves da equipe. O presidente da organizada ainda destacou que não adiantaria somente criticar, mas crer que a boa fase de Luciano retornará.

O camisa 10 retornou ao time titular do São Paulo no sábado (26) para substituir Matheus Alves, que estava suspenso contra o Ceará. Neste Brasileirão, ainda não marcou nenhum gol.

Na temporada, foram 18 partidas e três gols - sendo os últimos contra o Velo Clube, pelo Campeonato Paulista, em fevereiro.

Luciano foi defendido por organizada do São Paulo (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Veja o comunicado divulgado pela organizada sobre Luciano

A torcida do São Paulo nunca teve como perfil ser ingrata e acredito que não será agora.

Fazer entendimento de momento é essencial, jogador de futebol é momento e confiança, e por vezes isso está em alta e por vezes em baixa, ou seja, uma verdadeira gangorra.

Alan Franco (nosso melhor zagueiro hoje) foi execrado pela torcida, que com o tempo percebeu o quanto ele era essencial. Ferreirinha, no Paulista, após perder gols feitos contra Portuguesa e Velo Clube, os comentários eram: “que esse cara vá para longe do SPFC”, e hoje é a maior peça do time.

Entendo que, ao invés de só pegar no pé (críticas com senso fazem parte), por que não apoiar e recuperar um cara que já foi — e pode voltar a ser — a diferença?

Seria um reforço já estando aqui. Recuperando a confiança, tenho certeza que Luciano será importante para o São Paulo (de novo). Só pegar no pé não contribui em nada.

Acredito na recuperação do Luciano e que fará ainda a diferença para o SPFC.