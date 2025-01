Mercado da Bola: São Paulo acerta chegada de mais um reforço na lateral

O São Paulo está próximo finalizar as negociações com mais um reforço para a lateral esquerda. Após a assinatura de um pré-contrato com Wendell, do Porto, o Tricolor ganhará o reforço de Enzo Díaz, de 29 anos que pertence ao River Plate. A negociação é para um empréstimo de uma temporada com opção de compra ao fim. Os custos serão bancados pelo time argentino. A informação é do Diario Olé, da Argentina.

O jogador estava com o elenco do River Plate em San Martín de Los Andes, cidade que o clube argentino está fazendo sua pré-temporada. O lateral está a caminho do Brasil para acertar os últimos detalhes e o Tricolor pretende levar o argentino para os Estados Unidos, onde o clube jogará amistosos de preparação na FC Series contra Cruzeiro e Flamengo.

Enzo Díaz atua no River Plate desde 2023 e chegará por empréstimo. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Díaz já conversou com a imprensa local em tom de despedida. Agradeceu pelo tempo de River, equipe que defendeu em 2023 e 2024. Na sua carreira, o lateral atuou apenas no futebol argentino, acumulando passagens por Talleres, entre 2019 e 2022, e o modesto Agropecuario, time que o revelou em 2016.

– Foi um sonho de criança chegar aqui, mas hoje seguirei por outro caminho, por isso a sensação é agridoce. Estou chegando a um grande do Brasil com baterias recarregadas, assim quero dar meu 100% para cumprir os objetivos – destacou Enzo Díaz.

Sua chegada no São Paulo é vista como uma urgência, já que a equipe conviveu com problemas nas laterais durante a temporada passada e perdeu ainda mais peças na virada do ano. Welington, então titular do lado esquerdo, saiu para o futebol inglês, Rafinha não renovou e Jamal Lewis foi devolvido ao Newcastle.

O outro nome para repor o setor é Wendell, do Porto. O São Paulo assinou um pré-contrato com o brasileiro, mas ainda tenta antecipar sua chegada para o primeiro semestre. Caso não consiga, Enzo Díaz e o jovem Patryck Lanza, de 21 anos, serão as opções do lado esquerdo nos primeiros seis meses de 2025.