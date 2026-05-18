O São Paulo teve seu primeiro treino comandado por Dorival Júnior nesta segunda-feira (18). O técnico fez seu primeiro trabalho neste retorno de olho no jogo contra o Millonarios, que acontece na terça-feira.

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Após conceder entrevista coletiva de apresentação no SuperCT, Dorival reuniu os jogadores no auditório para uma primeira conversa antes de ir ao gramado. Na sequência, comandou atividades táticas com foco em organização de jogo, incluindo um coletivo em campo inteiro, exercícios posicionais sem adversário e trabalhos de bola parada. Parte do elenco ainda participou de um treino em espaço reduzido.



A principal novidade ficou por conta de Luciano, que voltou a treinar normalmente após se recuperar de um edema na região posterior da coxa direita. O camisa 10 era desfalque recente da equipe e retorna em um momento considerado importante, principalmente pela carência ofensiva apresentada pelo São Paulo nas últimas partidas.



Quem também voltou a ficar à disposição foi o zagueiro Alan Franco, recuperado de um pequeno estiramento no adutor direito.

Ficha Técnica:

⚽ SÃO PAULO X MILLONARIOS - 5ª rodada da Copa Sul-Americana

📲: terça-feira, dia 18 de maio de 2026

📍Estádio: Morumbis (SP)

⏰Horário: 21h30 (de Brasília)

📺Onde assistir: SBT e no Disney+

🗣️Arbitragem: Kevin Ortega (PER)

🚩Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sanchez (PER)

📟 VAR: Carlos Orbe (EQU)

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Luciano se recuperou e volta a ser relacionado (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

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Veja provável escalação

Um possível time do São Paulo pode ser formado por Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo; Bobadilla, Danielzinho, Artur e Cauly; Luciano e Calleri.