Roger Machado destaca evolução do São Paulo em vitória e explica escalação

Roger Machado analisou a vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre o Boston River na estreia da Copa Sul-Americana. O técnico destacou o desempenho da equipe mesmo diante das condições adversas, como a forte chuva e o vento, que impactaram diretamente o andamento da partida.

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— É um jogo em circunstâncias diferentes, com muita chuva, muito vento. O estádio vazio poderia induzir um relaxamento, mas vi uma equipe sólida, que mesmo com pouco entrosamento de jogo, conseguiu fazer uma partida segura, controlar o adversário e vencer fora de casa, o que é o mais importante. Algumas avaliações que fiz também serão importantes para a sequência da temporada — analisou.

Roger também comentou sobre a gestão do elenco e as prioridades ao longo do ano. Segundo ele, a utilização de uma escalação alternativa faz parte do planejamento para controle de carga, sem deixar de lado a importância da competição continental.

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— É uma competição importante, sim. Um clube como o São Paulo entra sempre para vencer. Aproveitamos esses momentos para fazer avaliações, controlar cargas de alguns jogadores, dar oportunidade a outros e testar alternativas que podem ser importantes ao longo da temporada — explicou Roger Machado.

Por fim, o treinador voltou a citar as dificuldades impostas pelo clima e pelo estado do gramado.

— Foi uma boa estreia, um jogo seguro. O gramado estava regular, mas mais pesado. O vento parava a bola e não permitia inversões pelo alto, então tivemos que jogar mais pelo chão — completou.

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Roger Machado analisou vitória do São Paulo contra o Boston River (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Como foi o jogo do São Paulo?

O São Paulo venceu o Boston River por 1 a 0 na estreia na Copa Sul-Americana. A partida foi disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu. Bobadilla marcou o gol tricolor e garantiu os primeiros três pontos do time na fase de grupos.