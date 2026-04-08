Entenda a votação que pode definir o futuro dos envolvidos no caso dos camarotes do São Paulo

O Conselho Deliberativo do São Paulo convocou uma reunião extraordinária para esta quarta-feira (8), que pode definir o futuro de envolvidos no caso dos camarotes do estádio.

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O encontro será realizado em formato híbrido, presencial e virtual, e terá como principal pauta a análise do parecer da Comissão de Ética sobre o caso. Em seguida, os conselheiros irão votar se aprovam ou rejeitam as recomendações apresentadas no documento

Entre os pontos analisados estão pedidos de defesa feitos pelos envolvidos, como tentativas de invalidar provas e suspender o processo, além do mérito das acusações. A Comissão de Ética recomendou a condenação dos ex-dirigentes Mara Casares e Douglas Schwartzmann por gestão irregular e dano à imagem do clube.

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As punições sugeridas são severas e incluem a eliminação do quadro associativo, com perda de mandato e inelegibilidade, além de suspensão e a obrigação de ressarcir eventuais prejuízos causados ao São Paulo, cujo valor ainda seria apurado.

A votação será secreta e realizada de forma eletrônica. Os conselheiros poderão votar entre a noite do dia 8 e a tarde do dia 9, por meio de um sistema online disponibilizado pelo clube.

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Apesar das recomendações, os conselheiros ainda poderão sugerir alterações em algumas punições, especialmente nos casos relacionados à dosimetria das suspensões. Já a penalidade de eliminação não permite ajustes: neste caso, resta apenas aprovar ou rejeitar a medida.

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Mara Casares pode ser expulsa do quadro de sócios do clube (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Relembre o caso envolvendo a venda ilegal de camarotes no Morumbis

A investigação foi aberta pela polícia no ano passado após Douglas Schwartzmann, dirigente da base, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Julio Casares, serem apontados como integrantes de um esquema de comercialização clandestina de camarote do Morumbis. O site GE revelou o caso, divulgando áudios em que os envolvidos discutiam a comercialização irregular do camarote.

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O caso repercutiu internamente no São Paulo e foi um dos motivos que resultaram na abertura do processo de impeachment de Julio Casares. Posteriormente, Casares pediu renúncia do cargo.