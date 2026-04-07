Após vídeos em festas, Arboleda responde o São Paulo e futuro deve ser definido

A novela referente ao desaparecimento de Arboleda ganhou novos capítulos. "Sumido" desde sexta-feira e no Equador, alguns vídeos do zagueiro em festas e com amigos em seu país natal começaram a circular. Em um deles, até uma brincadeira sobre o caso foi registrada.

continua após a publicidade

A partir daí, o Tricolor tomou uma atitude: deu um prazo de 24 horas para que o zagueiro respondesse aos contatos, que até então estavam sendo ignorados. O Lance! apurou com pessoas próximas ao atleta que muito da reação seria um descontentamento que ele vinha atravessando com o clube, pela falta de espaço e outros conflitos.

Na noite de segunda-feira (6), Arboleda teria respondido ao São Paulo, dentro do prazo estabelecido. Agora, o clube aguarda o jogador para definir seu futuro. Com contrato até o final de 2027, ao que tudo indica, uma rescisão deve ser o desfecho. Existem duas vias: uma rescisão amigável ou uma rescisão por justa causa, dependendo de Arboleda realmente se apresentar para essa conversa.

continua após a publicidade

(Foto: Divulgação / São Paulo FC)

Entenda o caso completo

Relacionado para a partida de sábado (4), contra o Internacional, o defensor acabou cortado após não se reapresentar. Segundo apuração da reportagem, Arboleda já demonstrava insatisfação com questões internas do clube há algum tempo. Amigos próximos, inclusive, viajaram ao Equador para acompanhá-lo.

A viagem não foi justificada. Ainda durante o Campeonato Paulista, o jogador se ausentou por uma semana para resolver problemas pessoais em seu país natal, situação que foi comunicada e aceita pelo clube. Desta vez, no entanto, a ausência sem aviso prévio surpreendeu a diretoria e agravou o desgaste na relação.

continua após a publicidade

🚨 CAPTADO EN UN CONCIERTO 🎙️



Robert Arboleda, en pleno conflicto con Sao Paulo de Brasil 🇧🇷 fue captado disfrutando de un concierto 🎙️🔥



El defensor ecuatoriano fue despedido de Sao Paulo y en Brasil reportan que varios clubes han mostrado su interés en él. pic.twitter.com/XuPTEaG3fg — Ecuagol (@ECUAGOL) April 6, 2026

O defensor defende o Tricolor desde 2017. Em campo, teve uma trajetória com títulos importantes, mas uma passagem marcada por polêmicas no fora de campo - entre elas, dívidas e processos que corriam na justiça até meses atrás.

O Lance! acessou o número dos processos. O zagueiro aparece como parte em processos na Justiça envolvendo cobranças de aluguéis.

Entre os casos, há ações classificadas como procedimento comum cível, em trâmite no Foro Central Cível de São Paulo, incluindo processos que tratam de cobrança sem despejo e também um pedido de rescisão contratual com devolução de valores. Um dos processos, iniciado em 2019, segue suspenso, enquanto outro, ligado ao cumprimento de sentença, teve movimentações recentes, como expedição de certidões e encaminhamento para despacho. As ações estão relacionadas a cobranças movidas pela empresa Euro Futs Marketing Esportivo Ltda, que aponta valores em disputa nas demandas judiciais.

De forma mais simples e explicada, entre essas ações, uma delas foram abertas por uma empresa, que cobra valores que, segundo ela, não foram pagos. Enquanto a referente ao aluguel, diz respeito ao atraso de pagamentos.