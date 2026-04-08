Roger Machado abre o jogo sobre estratégia para uso da base do São Paulo

Roger Machado abriu o jogo sobre a estratégia que pretende adotar com os jovens da base do São Paulo. O técnico comentou o tema em coletiva após a vitória sobre o Boston River, na estreia das equipes na Copa Sul-Americana.

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Na partida, alguns atletas como Tetê e Pedro Ferreira ganharam minutos em campo, enquanto Osório, zagueiro revelado em Cotia, foi relacionado pela primeira vez. Roger destacou que a ideia é ampliar gradualmente a participação dos jovens no time principal.

— É importante dar alguns minutos para eles sentirem o campo, a atmosfera, entenderem como as competições internacionais mexem com a gente. O Tetê entrou mais hoje, no último jogo tinha sido a primeira vez. O Bob já tem mais experiência e entrou bem. É talentosíssimo com a bola no pé, poucos que eu vi, com visão de jogo de meio-campo e uma perna esquerda prodigiosa. Precisa evoluir em alguns aspectos mais táticos e defensivos, com e sem a bola, e saber negociar melhor o momento de acelerar. Assim como o Tetê, entender quando vai sofrer uma dobra ou até tripla marcação e soltar a bola para um companheiro livre — explicou.

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O treinador também reforçou que a evolução dos jovens passa por sequência e vivência em jogos mais exigentes.

— A partir de agora é minutagem e experiência nessas competições mais duras, que moldam jogadores jovens. Tem mais gente, como o Lucca, que não estava à disposição, e o Felisberto. Muitos vão ganhar mais minutos para crescerem mais rápido — completou.

(Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Como foi o jogo do São Paulo?

O São Paulo venceu o Boston River por 1 a 0 na estreia na Copa Sul-Americana. A partida foi disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu. Bobadilla marcou o gol tricolor e garantiu os primeiros três pontos do time na fase de grupos.