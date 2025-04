Alisson exalta Marcos Antônio e evita apontar prioridade no São Paulo

Alisson destacou a dupla que tem feito com Marcos Antônio no meio de campo do São Paulo após a vitória contra o Náutico pela Copa do Brasil.

Com a lesão de Pablo Maia e o afastamento de Luiz Gustavo, Zubeldía precisou optar por este caminho ao falar dos volantes. Alisson não poupou elogios ao companheiro.

O jogador falou que mesmo tendo que mudar um pouco de função, passando de segundo para primeiro volante, a parceria com Marcos Antônio funcionou bastante, exaltando também a adaptação do meia no Brasil após chegar de um longo período na Europa. O atleta tem contrato até a metade do ano, mas Alisson destacou a importância da renovação para a equipe.

- Jogador de muita qualidade, que já se adaptou aqui por ter vivido muito tempo fora e atuado em diferentes campeonatos. Quando você volta ao Brasil, a dinâmica é totalmente diferente, joga-se três vezes em dez dias. Isso pesa. A gente fica feliz com o crescimento dele e também por poder fazer essa parceria, especialmente agora que tenho essa nova função, atuando como primeiro volante - disse.

- Estamos contentes com a evolução dele junto com a equipe. E esperamos, quem sabe, que ele possa continuar com a gente, porque é um jogador muito importante para o nosso grupo - completou.

Alisson é um dos principais nomes do elenco tricolor (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Alisson fala sobre calendário apertado

Alisson também abordou sobre o calendário apertado que o São Paulo vive. O Tricolor tem enfrentado uma sequência dura de jogos, na qual muitas vezes há poucas diferenças de dias entre um confronto e o outro. Ao ser questionado sobre prioridades na temporada, disse que no momento não é um cenário, mas pode ser que seja no futuro.

- A partir do momento em que o São Paulo entra nas competições, nosso objetivo é sempre chegar o mais longe possível e brigar por títulos. Às vezes, as coisas começam a desandar, e infelizmente você precisa tomar algumas decisões. Mas hoje não. Hoje, nosso foco é continuar pontuando no Brasileiro — até porque agora temos mais um jogo difícil em casa, contra o Fortaleza, onde também precisamos somar pontos - explicou Alisson.