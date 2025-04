Zubeldía sobre lesionados do São Paulo: ‘Imaginem como está minha cabeça’

São Paulo ganhou novas preocupações no departamento médico. Na vitória contra o Náutico, não estiveram presentes Ferreirinha e Igor Vinícius - com quadros de sobrecarga muscular e lombalgia, respectivamente. Agora, Alan Franco se tornou preocupação.

O zagueiro deixou a partida mancando, com o tornozelo bastante inchado. Na coletiva de imprensa, Luis Zubeldía falou sobre a situação que vive com os lesionados.

Ao todo, o Tricolor lida com nove desfalques, com chance de chegar a dez dependendo da nova avaliação de Alan Franco. Sobre possíveis retornos, Zubeldía falou que todos são preocupações, mas projetou um cenário positivo quanto a Lucas Moura. De acordo com o técnico, o veterano deve voltar a treinar com bola na reapresentação desta quarta-feira (30).

- Imaginem como está minha cabeça. Não sei o que aconteceu com nenhum deles, mas espero que não seja nada grave. Lucas, amanhã é possível que treine com bola e vamos avançando no período de transição. Prefiro falar dos que estão em condições - explicou Zubeldía.

Zubeldía foi questionado sobre Arboleda também. O treinador deixou claro que tudo depende do departamento médico e das avaliações. O zagueiro é desfalque há quatro jogos, por conta de uma sobrecarga muscular - mesmo problema que agora atinge Ferreirinha.

- O departamento médico do clube pode responder melhor. Tenho que pensar que amanhã vamos treinar, jogar futebol. Prefiro que o DM responda para que a situação seja respondida de maneira correta - completou.

Zubeldía abriu o jogo sobre os lesionados do Tricolor (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja a lista completa de desfalques do São Paulo

Pablo Maia – Transição após cirurgia no tornozelo direito

Lucas – Transição após trauma no joelho direito

Oscar – Transição após lesão na região posterior da coxa esquerda

Luiz Gustavo – Tromboembolismo pulmonar

Arboleda – Sobrecarga muscular na coxa esquerda

Calleri – Cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

Henrique – Lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo

Igor Vinícius – Lombalgia

Ferreirinha – Sobrecarga muscular na coxa esquerda

Alan Franco - Preocupação

Como foi a vitória do São Paulo?

O São Paulo venceu o Náutico por 2 a 1, nesta terça-feira (29), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor abriu vantagem para o confronto de volta, nos Aflitos, no dia 20 de maio. A noite pertenceu a Luciano. O jogador encerrou o jejum de mais de dois meses sem balançar as redes. Os dois gols ficaram na conta do camisa 10.

Com o resultado, o Tricolor vai jogar a partida de volta nos Aflitos por um empate para se classificar. O Timbu precisa vencer em casa por dois gols de vantagem para avançar, ou por um para levar a decisão para os pênaltis.