São Paulo deixa Ferreirinha fora contra o Náutico; entenda o motivo

O São Paulo vai a campo sem Ferreirinha entre os relacionados. Um dos destaques do ataque tricolor nos últimos jogos, o atleta não estará nem no banco de reservas contra o Náutico, nesta terça-feira (29), pela Copa do Brasil.

O clube informou que Ferreira teve uma sobrecarga muscular na coxa esquerda. Na manhã, participou de uma atividade tática no CT da Barra Funda com os companheiros, mas após o diagnóstico, a comissão preferiu poupá-lo. Não se trata de uma lesão, mas para evitar que algo pior aconteça ou que a condição se agrave, a decisão foi tomada.

No jogo, Lucas Ferreira será a dupla de ataque de André Silva. O Tricolor deve avaliar a condição de Ferreirinha conforme os dias, tendo em vista que a equipe volta a campo na sexta-feira (2), contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo também será no MorumBIS.

Igor Vinícius também foi novidade na lista de desfalques contra o Náutico. O lateral foi diagnosticado com uma lombalgia.

O São Paulo irá a campo contra o Náutico om uma escalação formada por Rafael; Cédric, Ruan, Alan Franco, Wendell; Alisson, Marcos Antônio, Matheus Alves, Luciano; Lucas Ferreira, André Silva.

Ferreirinha foi cortado de jogo contra o Náutico (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Veja a lista completa de desfalques do São Paulo

Pablo Maia – Transição após cirurgia no tornozelo direito

Lucas – Transição após trauma no joelho direito

Oscar – Transição após lesão na região posterior da coxa esquerda

Luiz Gustavo – Tromboembolismo pulmonar

Arboleda – Sobrecarga muscular na coxa esquerda

Calleri – Cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

Henrique – Lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo

Igor Vinícius – Lombalgia

Ferreirinha – Sobrecarga muscular na coxa esquerda