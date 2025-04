Zubeldía lamenta chances perdidas, mas valoriza vitória do São Paulo sobre o Náutico

O São Paulo venceu o Náutico por 2 a 1 no MorumBis nesta terça-feira (29), pela terceira fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o Tricolor abriu vantagem no confronto e vai a Recife podendo empatar para se classificar. Após a partida, o técnico Luís Zubeldía analisou o desempenho da equipe e valorizou a vitória, embora tenha lamentado as chances desperdiçadas.

— Acho que fizemos mais do que recebemos. Poderíamos ter feito um gol a mais. O time empurrou todo o jogo e, mesmo sofrendo um golaço, viramos rápido com personalidade. Se tivéssemos tido um pouco mais de tranquilidade no primeiro tempo e em alguns momentos da segunda etapa, poderíamos ter ampliado o placar — declarou o treinador.

Um dos destaques da partida foi o atacante Luciano, autor de dois gols. Zubeldía revelou que já esperava uma atuação importante do camisa 10.

— Ontem falei com ele para manter a calma, que em qualquer momento o gol ia sair. Hoje ele fez dois e isso nos ajudou bastante — disse.

Apesar das dificuldades enfrentadas ao longo das últimas semanas, o técnico exaltou a entrega coletiva do elenco e a mescla entre juventude e experiência.

— O mais importante não é só o resultado, mas o que o grupo está entregando. A mescla entre jogadores experientes e jovens está funcionando como um verdadeiro trabalho em equipe.

Ciente da maratona de jogos e dos desfalques por lesão, o treinador explicou suas escolhas e o sistema de rodízio adotado desde que assumiu o comando técnico.

— Estamos resolvendo jogo a jogo, com pouco tempo entre as partidas. Hoje eu gostaria de manter o Ferreira, o Lucas, mas eles vêm jogando muito seguido. Temos outra partida já na sexta-feira. Estamos fazendo o máximo que podemos — justificou o argentino.

Por fim, Zubeldía celebrou o bom momento do São Paulo, que chegou a dez jogos de invencibilidade, e projetou o duelo de volta contra o Náutico.

— Mesmo com os problemas, sempre fomos otimistas. Em momentos difíceis, apareceram jogadores experientes e jovens que ajudaram o time. Estou muito orgulhoso deles. Mas temos que continuar, porque falta muito. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores… A cada três dias temos que seguir demonstrando — concluiu.

O jogo de volta entre Náutico e São Paulo será disputado no dia 20 de maio, no estádio dos Aflitos, em Recife. O Tricolor entra em campo com vantagem, podendo até perder por um gol de diferença para garantir a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil 2024.