Alan Franco aposta em Dorival para recuperação do São Paulo: 'Voltar a confiar'

Alan Franco se recuperou de lesão e voltou a ser relacionado no empate do São Paulo com o Millonarios nesta terça-feira (19). Voltando a trabalhar com Dorival Júnior, o zagueiro destacou que a confiança tem sido o problema da equipe nos últimos jogos e que confia no treinador para que isso volte.

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Alan Franco e Dorival Júnior trabalharam juntos em 2023, na última passagem do técnico pelo Tricolor. Na sua resposta, o defensor deu uma forte aspas, na qual disse que o time "tinha que voltar a confiar que nem no começo do ano".

- Eu acho que essa situação da gente é por causa da confiança. A gente está trabalhando muito para reverter essa situação e acho que com o professor de volta, a gente vai conseguir a confiança que a gente tinha no começo do ano. É trabalhar que a gente vai melhorar - disse.

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(Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Como foi o jogo?

Na noite de estreia de Dorival Júnior, o São Paulo empatou com o Millonarios (COL) por 1 a 1, nesta terça-feira (19), e perdeu a oportunidade de encaminhar a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Luciano marcou o gol da equipe no Morumbis.

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Hurtado descontou para os colombianos. Com o resultado, o São Paulo segue na liderança do Grupo C, com nove pontos. O Millonarios é o vice-líder, com oito. O Tricolor volta a campo pela competição na próxima terça-feira (26), em casa, contra o Boston River (URU).