Na estreia de Dorival, São Paulo empata com o Millonarios pela Sul-Americana; dê suas notas

Na noite de estreia de Dorival Júnior, o São Paulo empatou com o Millonarios (COL) por 1 a 1, nesta terça-feira (19), e perdeu a oportunidade de encaminhar a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Luciano marcou o gol da equipe no Morumbis. Hurtado descontou para os colombianos. Com o resultado, o São Paulo segue na liderança do Grupo C, com nove pontos. O Millonarios é o vice-líder, com oito. O Tricolor volta a campo pela competição na próxima terça-feira (26), em casa, contra o Boston River (URU).

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Primeiro tempo com gol de Luciano

Em uma noite fria, Dorival Júnior voltava para o mesmo palco onde foi campeão. Aplaudido pela torcida logo na escalação, o São Paulo chegou sem dar espaço para o Millonarios. Logo aos oito minutos, Luciano recebeu de Bobadilla na entrada da área e finalizou para o gol. O goleiro Novoa tentou fazer a defesa, mas deixou a bola passar. O camisa 10 abriu o placar e fez o estádio ressoar seu nome. O Millonarios cresceu em produção no final do primeiro tempo, mas teve suas melhores oportunidades travadas pela defesa tricolor.

(Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Millonarios busca o empate no segundo tempo

O segundo tempo começou disputado. O Millonario cresceu em intensidade, mas o São Paulo conseguia dominar as ações. Porém, em uma bagunça da defesa tricolor, Dória protagonizou o lance que originou o gol de empate do Millonarios. O zagueiro errou uma saída de bola no meio de campo e entregou a posse nos pés do ataque colombiano. Na sequência, Jorge Hurtado avançou em velocidade e finalizou. A torcida colombiana presente em peso fez barulho no Morumbis. Dória cometeu mais uma falha, minutos depois. Alex Castro recebeu pela esquerda, invadiu a área em velocidade e foi derrubado por Dória. O árbitro marcou pênalti para o Millonarios, mas Contreras bateu muito mal e isolou a bola.

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Visão do Lance!

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O gol de Luciano, com apenas oito minutos de jogo, foi o grande lance da partida. Artilheiro da temporada e retornando de lesão, foi o autor do primeiro gol neste novo comando de Dorival Júnior.

Deu aula 🏅

Luciano foi o grande nome do São Paulo. Recuperado de lesão e de volta ao time titular, o atacante mostrou protagonismo desde os primeiros minutos e precisou de apenas oito para balançar as redes.

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Ficou abaixo 📉

O erro de Dória acabou sendo o principal destaque negativo do lance. Além da falha na saída de bola, o defensor voltou a demonstrar dificuldades em momentos de pressão defensiva, problema que já vinha aparecendo nas últimas partidas do São Paulo. O jogador também causou o pênalti do Millonarios, ao derrubar Alex Castro na área.

Não vou ver isso sozinho 😱

Enzo Díaz protagonizou uma cena curiosa ainda no primeiro tempo. Em uma cobrança de lateral, o jogador se atrapalhou e acabou errando a execução do lance. A reação da torcida presente no setor próximo foi imediata, com vaias e xingamentos direcionados ao lateral do São Paulo.

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✅ Ficha técnica

⚽ SÃO PAULO X MILLONARIOS

5ª rodada da Copa Sul-Americana

📆 Data e horário: terça-feira, dia 18 de maio de 2026

📍 Local: Morumbis (SP)

🥅 Gols: Luciano (1-0); Hurtado (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Sergio Mosquera, Viveros, Alex (Millonarios); Calleri, Ferreirinha, Artur, Bobadilla (São Paulo)

🟥 Cartões vermelhos: -

São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)

Rafael; Enzo Diaz (Lucca), Dória, Alan Franco e Lucas Ramon; Bobadilla, Danielzinho e Luciano; Artur, Ferreirinha (Wendell) e Calleri (Tapia).

Millonarios (Técnico: Fabián Bustos)

Novoa; Llinás, Sergio Mosquera, Arias e Valencia (Danovi); Mateo García (Stivem), Ureña e Viveros; David Silva (Alex Castro), Leonardo Castro e Contreras.



🟨 Arbitragem

🗣️Arbitragem: Kevin Ortega (PER)

🚩Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sanchez (PER)

📟 VAR: Carlos Orbe (EQU)

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