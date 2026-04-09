Ex-jogador do São Paulo dispara sobre árbitro do jogo do Flamengo: 'Ladrão!'

O Flamengo derrotou o Cusco FC por 2 a 0 nesta quarta-feira (8) em sua estreia pela Libertadores. O jogo foi marcado por polêmicas arbitragem questionadas por torcedores e jogadores do clube peruano. Christian Cueva, ex-São Paulo e Santos, também criticou a atuação da arbitragem via redes sociais.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Decisões ruins da arbitragem

Com passagens pelo Brasil, o jogador, atualmente no Juan Pablo II College, chamou o árbitro de "ladrão filha da p***", ainda com bola rolando. Além de Cueva, alguns jogadores e o técnico do Cusco se manifestaram nas redes sociais, também criticando a decisão da arbitragem em lances pontuais.

Cueva dispara contra erros de arbitragem na vitória de Flamengo (Foto: Reprodução/cueva10oficial)

➡️Rubro-Negro se impõe na altitude de derrota Cusco na estreia da Libertadores

As manifestações se referem a dois episódios: o primeiro envolve um possível cartão vermelho para Plata após pisão no tornozelo de Colitto, logo no início da segunda etapa. Já o segundo se refere ao gol, supostamente mal anulado por impedimento, após revisão do VAR.

continua após a publicidade

Flamengo beneficiado?

Após o fim do duelo, quatro jogadores do elenco do Cusco compartilharam uma publicação com frames dos dois lances. Autor do gol anulado, o lateral-direito Ruidías publicou via Instagram: "abusivaçooooo". O volante Valenzuela também repostou e ironizou: "Incrível!!!".

O goleiro Pedro Díaz só compartilhou a imagem sem escrever nada, enquanto o lateral Zevallos postou com a seguinte legenda: "Não sei onde está adiantado, que abuso. E essa expulsão não a veem."

continua após a publicidade

Durante a entrevista coletiva pós-jogo, o técnico do clube peruano, Alejandro Orfila, também reclamou dos mesmos lances:

- Considero que o árbitro se equivocou e devia expulsar o rival. Vi as imagens agora e a verdade é que devemos pensar que o VAR se equivocou. Não há necessidade de que o VAR falhe desta maneira. Flamengo não necessita destas coisas. Quando eu me equivoco, sou responsável dos meus erros. Foi um gol legal - disparou o treinador.

Bruno Henrique e Arrascaeta foram os autores dos gols da partida (Foto: Diego RAMOS / AFP)

🎰Aposte nos próximos jogos da Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.