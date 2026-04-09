São Paulo tem pacote de renovações e novos patrocínios; veja detalhes

O São Paulo fechou um novo pacote de renovações e patrocínios após algumas votações do Conselho Deliberativo que aconteceram no começo desta semana. O Lance! explica os detalhes e valores envolvidos.

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Renovação com a New Balance

O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou a renovação do clube com a New Balance. Ao todo, foram 136 votos a favor e 91 contra. Internamente, era um desejo da diretoria aprovar. Entre os argumentos, estavam questões como marketing e números de vendas - que teriam superado a fornecedora de material esportivo antiga, a Adidas.

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No mais, alguns membros do Conselho Deliberativo levantaram outras questões. A renovação com a New Balance era tratada como algo político. Parte dos conselheiros via a proposta de renovação com a New Balance com ressalvas, apesar dos valores considerados altos, na casa de cerca de R$ 40 milhões anuais.

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(Foto: Divulgação/SPFC)

Renovação com a SAO

A renovação com a SAO, marca própria de roupas do São Paulo, foi mais um tópico. Criada pelo próprio Tricolor, a SAO funciona como uma linha de vestuário casual e licenciada, com produtos voltados para o dia a dia do torcedor, diferente dos uniformes oficiais.

Acordo com a UniCesumar

A UniCesumar, instituição de ensino superior, fechou um acordo para se tornar patrocinadora oficial do São Paulo. O contrato terá validade até o fim de 2028. Com a parceria, a marca da UniCesumar será exibida na perna esquerda dos calções de todas as categorias do futebol do clube, incluindo equipes profissionais e de base, tanto no masculino quanto no feminino.

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