Dorival avalia desempenho físico dos atletas e vê partida do São Paulo 'mais positiva que negativa'

O técnico Dorival Jr., do São Paulo, não fez a estreia dos sonhos nesta sua terceira passagem pela equipe. Isso porque o Tricolor saiu na frente do Millonarios pela Sul-Americana, com gol de Luciano, mas sofreu o empate no final do duelo no Morumbis, na noite desta terça-feira (19). Apesar dos altos e baixos, o treinador acredita que o time foi "mais positivo do que negativo".

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— Eu acho que você vai entendendo o elenco, vai conhecendo com o passar do tempo, você não queima etapas. Acho que tudo é questão de treinamentos, buscar correções. É natural que o primeiro quesito seja um resgate de confiança, isso tem que acontecer. Eu acho que nós não fazíamos uma partida ruim, não tínhamos uma partida em que estávamos sofrendo, porém também não foi uma partida com domínio técnico pleno absoluto — iniciou Dorival.

— Eu acho que poderíamos ter tido um outro tipo de comportamento. Criamos boas oportunidades. Temos muitas coisas a tentar corrigir dentro da minha visão, daquilo que eu percebo e vejo que a equipe precisa, mas também a questão de tempo. Fizemos um trabalho ontem de 20 minutos, 30, e olha lá, preparando a equipe para hoje, acho que é pouquíssimo. Para as necessidades da partida, para o objetivo que tínhamos e para aquilo que representava o resultado de hoje. Eu acho que nós tivemos coisas mais positivas do que negativas, porém não suficientes para que tivéssemos tido o resultado — desabafou o treinador.

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Questionado se a parte física dos jogadores preocupa, principalmente em razão de o Tricolor ter visto seu departamento médico cheio com frequência, Dorival acredita que os ajustes táticos devem dar mais trabalho do que de fato lidar com desfalques.

— Para mim, vai ser muito mais a questão tática de algumas correções dentro daquilo que nós necessitamos e observamos do que propriamente físico. Acho que fisicamente a equipe se doou, correu e buscou... teve uma entrega muito grande em alguns momentos, ultrapassando até e se desequilibrando de alguma forma — avaliou o técnico.

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Desempenho do São Paulo foi "positivo"

— Eu acho que, em muitos momentos, a equipe já mostrou um controle um pouco maior, uma possibilidade real de poder infiltrar sem que sofra. Ao longo da partida, tivemos naturalmente o erro da jogada do gol adversário e, logo em seguida, também um novo erro, que provocou a penalidade. Mas eu acho que, de um modo geral, nós tivemos coisas bem positivas, um pouco mais organizadas dentro daquilo que eu imagino. Com o tempo, naturalmente, de trabalho, de treinamento, repetição de jogos, eu acho que nós vamos encontrar tudo aquilo que buscamos — finalizou o técnico.

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Dorival elogia Luciano no São Paulo

Autor do gol do São Paulo nesta noite, o atacante Luciano foi elogiado pelo novo comandante do Tricolor. Para Dorival, o camisa 10 desempenha uma função muito importante dentro de campo e a forma de atuar agrada à comissão técnica.

— Luciano é um jogador que tem muitas qualidades, foi um jogador muito importante, independentemente de não ter participado da, se não me falha a memória, da última e da penúltima partida, diretamente iniciando, porém entrou dentro do jogo. É um jogador que eu gosto muito, é um decisivo, muito importante para a gente — avaliou Dorival.

— Luciano é um jogador vencedor, que teve títulos importantes com a camisa do São Paulo e com certeza voltará a ser muito importante em mais uma jornada. Eu não tenho dúvidas de que ele é um jogador em quem eu confio e acredito — completou.

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