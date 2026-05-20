Artur abre o jogo sobre fase do São Paulo e bate na tecla de 'confiança' após empate

Após o empate do São Paulo com o Millonarios por 1 a 1, Artur abriu o jogo sobre o jejum do Tricolor. A equipe está sem vencer há sete jogos, vivendo um dos piores momentos da temporada. O jogador, que era titular com Roger Machado e foi pela primeira vez com Dorival Júnior, admitiu o incômodo e destacou os primeiros dias com o novo técnico.

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- A gente fica bastante incomodado, triste pelo momento, mas não conhecemos outro caminho além do trabalho. O Dorival fala muito isso também: dedicação no dia a dia. Independentemente de tudo, precisamos manter a cabeça boa, seguir em frente e pensar sempre no próximo jogo, que para nós virou uma grande final - disse.

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(Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Nos últimos resultados, jogadores do elenco começaram a bater na tecla sobre "confiança". Na apresentação de Dorival Júnior, que aconteceu na segunda-feira, o técnico também falou sobre a necessidade de ressuscitar este sentimento no time. Artur foi questionado sobre e voltou a bater nesta tecla.

- Quando o time está confiante, as coisas acontecem naturalmente. Acho que ao longo desse período a gente perdeu um pouco dessa confiança, e todo mundo reconhece isso, nós jogadores e também o treinador. O Dorival chegou falando justamente sobre ajudar o grupo a recuperar essa confiança para as coisas voltarem a fluir naturalmente - completou.

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Como foi o jogo?

Na noite de estreia de Dorival Júnior, o São Paulo empatou com o Millonarios (COL) por 1 a 1, nesta terça-feira (19), e perdeu a oportunidade de encaminhar a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Luciano marcou o gol da equipe no Morumbis.

Hurtado descontou para os colombianos. Com o resultado, o São Paulo segue na liderança do Grupo C, com nove pontos. O Millonarios é o vice-líder, com oito. O Tricolor volta a campo pela competição na próxima terça-feira (26), em casa, contra o Boston River (URU).