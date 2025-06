Zubeldía pressionado? Entenda a situação do técnico do São Paulo

O São Paulo voltou a sofrer com uma pressão externa por parte da torcida no estádio do Morumbis. Após a derrota contra o Vasco, por 3 a 1, o elenco deixou o estádio sob vaias. O jogo aconteceu nesta quinta-feira (12) e marcou o último compromisso antes da pausa para o Mundial de Clubes.

Mesmo com a reação da torcida, Luis Zubeldía segue no comando do Tricolor. Segundo antecipado pela "ESPN" e confirmado pelo Lance!, existe uma cobrança por resultados melhores, mas a culpa não recairia somente em cima do argentino.

Existem diversos fatores. Um deles é quanto ao departamento médico. No momento, o São Paulo não conta com peças importantes para articular o jogo, como Lucas Moura e Oscar, ambos com previsão de retorno após a pausa para o Mundial.

Zubeldía também tem boa relação com a diretoria e com o elenco do São Paulo. Após o jogo contra o Vasco, que configurou a terceira derrota consecutiva do Tricolor no Brasileirão, Alisson saiu em defesa do técnico. De acordo com o volante, a culpa não é apenas de Zubeldía, mas do grupo como um todo.

- O momento não é de jogar a culpa somente no treinador. A responsabilidade tem que ser dividida entre os jogadores, todo mundo. Na vitória está todo mundo junto, assim como nas derrotas. Quem conhece o professor Zubeldía sabe quanto ele se doa pelo clube. A chateação que ele fica por tudo que trabalhamos nessa semana, infelizmente viemos e não conseguimos o resultado. Isso deixa todo mundo muito bravo e chateado. O momento é de estarmos juntos, trabalharmos juntos no segundo semestre. Somente juntos sairemos dessa situação - disse Alisson.

Zubeldía, por sua vez...

Diferente de Alisson, que entendeu a culpa da derrota como um todo, Zubeldía assumiu somente para si. Na coletiva de imprensa, o treinador falou sobre o assunto.

- A diferença é completa. O rendimento individual e coletivo é muito diferente nos treinos. Fizemos jogos muito ruins. Nesse jogo específico, depois de um tempo, perdemos merecidamente. Jogamos mal. Assumo a culpa. Sou o principal responsável. Se o rendimento fosse o mesmo nos jogos e nos treinos, não estaríamos assim - disse o treinador.

O Vasco venceu o São Paulo, por 3 a 1, no final da noite desta quinta-feira (12), em partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão. Rayan, Nuno Moreira e Vegetti foram os autores dos gols do jogo. O Cruz-Maltino quebrou um jejum de 13 anos sem saber o que era ganhar o Tricolor no Morumbis. Esta foi a primeira vitória como visitante do time comandado por Fernando Diniz na competição.