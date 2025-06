São Paulo define futuro de Marcos Antônio

O São Paulo deve permanecer com Marcos Antonio. Com contrato de empréstimo válido até o fim deste ano, o Lance! apurou que o Tricolor encaminhou um novo acordo com a Lazio, da Itália, para estender o vínculo do volante por mais uma temporada. A reportagem confirmou ainda que o anúncio da renovação depende apenas de alguns detalhes finais.

O novo acordo funcionará da seguinte forma: o empréstimo será prorrogado, mantendo as cláusulas que obrigam a compra do jogador. O entendimento entre os clubes prevê o parcelamento do valor da transferência em até três prestações anuais, com a primeira sendo paga no momento da aquisição definitiva. Por conta da condição financeira do clube, o São Paulo conseguiu negociar dentro desse formato.

Com o novo formato negociado, o pagamento das parcelas pela compra de Marcos Antonio começará apenas na próxima temporada, e não em 2024, ponto que preocupava o São Paulo em razão do impacto no caixa do clube.

O volante conta com a confiança da comissão técnica e, o Lance! apurou que as tratativas vinham evoluindo há alguns meses, sendo travadas apenas por questões relacionadas aos moldes do contrato.

Diante da incerteza sobre o retorno de Luiz Gustavo, que se recupera de um quadro de tromboembolismo pulmonar, Marcos Antonio se fortalece como peça importante no elenco tricolor.

Marcos Antonio está se recuperando de lesão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Marcos Antonio se recupera de lesão

O jogador foi diagnosticado com uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, no dia 19 de maio, e está evoluindo conforme o previsto. Na última semana, começou a correr no gramado sob supervisão da fisioterapia.

Ao que tudo indica, é visto como uma forte de possibilidade de retorno após a pausa do Mundial do São Paulo, que acontece no dia 13 de julho, contra o Flamengo.