Dinenno chama responsabilidade após estreia com derrota no São Paulo

Juan Dinenno fez sua estreia com a camisa do São Paulo nesta quinta-feira (12), mas o primeiro jogo pelo clube terminou com um sabor amargo. O Tricolor foi derrotado por 3 a 1 pelo Vasco, no Morumbis, e deixou o campo sob vaias da torcida.

Após a partida, o atacante comentou sobre o desempenho coletivo e a frustração com o resultado. Para ele, a atuação ficou longe do que era esperado pela equipe.

— Não tem muito o que falar da minha estreia, não era o que eu queria, obviamente. Tirando o lado pessoal, que é o menos importante, a gente está muito triste e enojado pelo resultado — afirmou.

Apesar do revés, Dinenno demonstrou postura ao assumir a responsabilidade e cobrar maturidade do elenco para reagir.

— Temos agora que ser maduros, ser homens, para descansar e virar a chave quando voltarmos. Não adianta brigar com o que já passou, tem que brigar pelo que vem pela frente — completou.

Juan Dinenno teve alguns dias de treino do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

A derrota marcou o último compromisso do São Paulo antes da pausa para o Mundial de Clubes. O time volta a campo apenas no dia 13 de julho, contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.