O Santos anunciou na manhã desta sexta-feira (03) a assinatura do primeiro contrato profissional do volante Vinícius Rocha, de 16 anos, válido até 31 de julho de 2028. O jogador, que atualmente integra a categoria sub-17, possuía anteriormente um contrato de formação até 2026.

Nascido em Diamantino-MT, Vinícius está no clube desde 2019. Chegou à categoria sub-11 e, desde então, vem se destacando, acumulando convocações para a Seleção Brasileira de base. Ele foi descoberto pelos olheiros do Santos quando tinha apenas 10 anos, disputando campeonatos em Rondonópolis, também no Mato Grosso.

— O dia que irá ficar marcado na minha vida. Sonhei muito com esse momento, o tão sonhado contrato profissional. Sei que foi apenas um passo muito importante na minha caminhada. Agora é continuar se dedicando cada vez mais com humildade, pés no chão e com muita fé em Deus. Muito obrigado a todos que me ajudaram a chegar até aqui — disse Vinícius.

(Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)

Santos renova com dois da base

O Santos vem anunciando uma sequência de renovações contratuais com atletas da base. Recentemente, o clube oficializou o primeiro contrato profissional do atacante David Nogueira, de 16 anos. Atualmente na categoria sub-17, o jogador firmou vínculo até 31 de julho de 2028.

O zagueiro João Alencar, de 18 anos, também teve a renovação de seu contrato confirmada, agora válida até 30 de junho de 2030. Treinando com a equipe profissional, João chegou ao clube em setembro de 2017, aos dez anos, e passou por todas as categorias de base até alcançar o time principal.

O goleiro Arthur do Vale assinou seu primeiro contrato profissional com o clube. O novo vínculo do arqueiro, de 16 anos, vai até 31 de março de 2028, assim como o lateral Vini Lira, que assinou até 31 de agosto de 2028.

Por fim, o Santos oficializou um aditivo de contrato com o goleiro João Pedro, de 17 anos, recentemente promovido ao elenco profissional.