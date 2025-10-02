Há um mês no Santos, Lautaro Díaz ganha protagonismo com Vojvoda

O argentino Lautaro Díaz vive bom início com a camisa do Santos. Anunciado no dia 2 de setembro, o atacante já disputou quatro partidas e marcou dois gols.

No último domingo (28), ele balançou as redes pela primeira vez, garantindo o empate diante do Red Bull Bragantino. Já na quarta-feira (1º), voltou a ser decisivo ao marcar o gol que selou o 1 a 1 contra o Grêmio, na Vila Belmiro.

Aos 27 anos, Lautaro Díaz chegou ao Santos por empréstimo do Cruzeiro, com contrato válido até 31 de julho de 2026.

O camisa 19 do Peixe chamou a atenção por ser um atacante de muita mobilidade, que busca espaços no campo e não fica “preso” na área, como ele próprio destacou em sua apresentação.

Após balançar as redes contra o Red Bull Bragantino, marcando seu primeiro gol pelo Alvinegro Praiano, o argentino celebrou o momento e valorizou o ponto conquistado fora de casa na competição.

— Estou muito feliz pelo meu primeiro gol com a camisa do Santos, por ter ajudado o time, e quero continuar contribuindo para transformar chances em gols. Sabemos que cada jogo é uma oportunidade de ajudar o Santos a conquistar pontos importantes, e estamos motivados para buscar as vitórias que precisamos para seguir crescendo na competição — afirmou.

Histórico:

Nascido em Buenos Aires, Lautaro Díaz iniciou a carreira no Estudiantes de Caseros e também defendeu o Villa Dálmine, ambos da Argentina, antes de se transferir para o Independiente del Valle, do Equador. Pelo clube equatoriano, conquistou a Copa Sul-Americana (2022), a Recopa Sul-Americana (2023) e a Supercopa do Equador (2023).

Em 2025, o atacante disputou 18 partidas pelo Cruzeiro, sendo titular em apenas cinco delas, e marcou dois gols. No total, soma 42 jogos com a camisa celeste, com quatro gols anotados.

Lautaro chegou ao Cruzeiro em 2024, contratado junto ao Independiente Del Valle por aproximadamente R$ 16 milhões.